【不正常愛情研究所】自卑港男慚愧性能力差　主動為女友徵7位男伴解決需要

▲ 今集討論氣氛熱烈，主持盡情發表意見。

由黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）、麥嘉琪（Susuca）及文頌男（Koba）主持的J2節目《不正常愛情研究所》，後晚（3月30日）播出的一集主題為「愛情奴隸」，內容極為駭人露骨。

這集「有故事的人」繼續是經營情趣用品店的「夫人」，今趟內容非常爆炸，是有關「綠奴」的故事。

話說，夫人有位男顧客，有戴綠帽的習慣，她說︰「其實佢都有苦衷，send過相畀我睇，五短身型，係天生有殘疾，講白啲係性能力差。佢覺得虧待咗女方，擔心長此落去會失去對方。」

▲ 「綠奴」故事最後發展到一女侍七男。

同時應付7個男人

最後他決定為女朋友在討論區公開徵男伴，每位應徵的男士都要接受面試同驗身，符合資格後再給女友挑選。在「活動」進行時，「綠奴」會在場觀察，夫人說︰「佢覺得自己在場女友就唔算偷食，背住做先係出軌。」

一直相安無事，最癲試過一女同時應付7位男仕，可謂大食。直到發生一件事，「綠奴」最終提出分手。

此外，夫人話事實上在交友網上，有不少post是老公為太太徵友實行3人行，非常露骨。夫人話女性找男伴非常容易，相反就非常困難。

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為綠奴可憐

講故事期間，發生一段小插曲。當夫人提到「綠奴」性能力不足時，前空少陳國麟（Doniven）煞有介事插嘴，提議對方使用情趣用品，增加「性趣」，他興奮的說︰「尤其係情趣香薰，會令你更加想要……」

講到眉飛色舞，被在場主持誤會他遇到相此問題，Koba語重心長提議︰「做下gym提升下啲體能……」

雖然Doniven已刻急清沒需要，但未有被理會，Susuca話︰「我會俾好多雞子你食囉、牛歡喜呀同鹿茸大補酒。」

Karen建議Doniven多點食生蠔及補品，當正對方腎虧，場面非常好笑。Doniven事後接受訪問時表示「會有啲介意」被取笑性能力，同時都替「綠奴」感到可憐。

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