【金像獎2023】最佳男女配角候選人造型曝光　林明禎露腰騷肌余香凝性感搶鏡

「第四十一屆香港電影金像奬」（金像奬）頒獎典禮將於4月16日在香港文化中心舉行，主辦機構「香港電影金像奬協會」（大會）為誌盛事而編印的紀念特刊，內頁的提名人獨立造型照亦陸續曝光。

大會在今天（3月28日）特別發布榮獲提名「最佳男、女配角」演員的精美造型照。

喜劇之王許冠文爭最佳男配角

本屆金像奬「最佳男配角」候選名單，有在《正義迴廊》飾演大律師的多棲藝人林海峰，也有在《阿媽有咗第二個》飾演姜濤爸爸導而優則演的羅永昌。

而且，更有憑《風再起時》演廉政專員一角首次角逐「最佳男配角」獎項的金像奬首屆影帝、去屆「終身成就獎」得主、並曾七度提名「最佳男主角」的許冠文。

此外，在《飯戲攻心》片中飾演兄弟的張繼聰及陳湛文亦雙雙打入最後五強，而張繼聰亦以電影《窄路微塵》同時榮獲「最佳男主角」提名。

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余香凝造型性感

候選本屆「最佳女配角」的演員有楊詩敏、區嘉雯、王菀之、林明禎及余香凝（排名按大會提名名單），當中王菀之是第三十四屆金像獎「最佳女配角」及「最佳新演員」雙獎得主，區嘉雯亦在第三十九屆奪得「最佳女配角」殊榮。

王菀之在喜劇《飯戲攻心》中與陳湛文共譜姊弟戀，她善於烹煮愛心飯菜，並以此維繫與男友及其兄弟間的感情；區嘉雯則在《窄路微塵》中以寫實的演出演繹一位任性偏執的母親。

曾多次入圍金像獎提名的余香凝在《緣路山旮旯》飾演一個性格隨性貼地、樣貌達神級卻與「毒男」拍拖的女生。

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至於楊詩敏一改過往搞笑形象，在《正義迴廊》中飾演其中一位男主角的姊姊，她對涉嫌殺人碎屍的親弟處處維護，憑其收歛細膩的演出成功首次出現在金像獎候選行列。

另一位也是首次入圍的「大馬女神」林明禎，在《飯戲攻心》以KOL女神「阿Meow」出場，以半鹹淡廣東話及搞笑而自然的演出獲得評審青睞。

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