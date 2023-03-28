【母親的抉擇】港女大生未婚懷孕 未來奶奶要求驗DNA當場被KO

▲ 港女大生跟同級的男友未婚懷孕，雖然兩人都打算畢業後結婚，但男家父母竟要求她去驗DNA。

唔好因一時衝動抱憾終生！有香港女大學生在網上討論區發文，跟同是大學四年級的男友發生關係後意外有孕，雙方打算畢業後結婚生B，所以早前彼此約食飯見家長對親家，豈料未來奶奶竟當眾提出要求女大生驗DNA，頓時辣㷫女大生媽媽，當場出招KO對方。

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該香港女大學生日前在討論區Dcard發帖，主題是「男朋友屋企人要求我驗DNA先可以結婚」，她表示與男朋友同是大學四年級學生，感情一直都好穩定，也有打算將來結婚。豈料，女大生上個月發現自己有身孕，經雙方多番考慮後，最終都達成共識，決定畢業後結婚，把BB生下來。

初時女方的家人不太接受女兒未婚懷孕，但最後都尊重及支持她，於是兩家人約出來吃飯對親家，甫見面男方父母的態度都頗有善，不過當討論結婚時，態度即刻有別，

到討論結婚時，佢哋居然提出要我驗DNA，我男朋友都好錯愕，我阿爸阿媽聽到梗係黑晒面，問佢哋咩意思，對方反問如果問心無愧會驚驗DNA？

未來老爺、奶奶要求驗DNA，受辱的港女大生的父母即時黑晒面，拉著女兒起身走，雖然男友有即時追上來，更表示會跟家人講清楚，不過她的媽媽對男家大打折扣，

我阿媽嘅意思係對方父母咁對我，嫁過去唔會好受。

女大生有感目前處於僵局，所以上網發帖求助，有大批網民認為男家的父母難頂，婚後日子也未必幸福，「佢咁問得，都唔expect佢地會對你好得去邊」、「呢個係信任問題，就算有DNA證明都好，佢今次懷疑呢樣下次就會唔信第二樣，遲早嗌交」、「快d走佬啦 仲結？」；另也有過來人著她要三思。

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責任編輯：王明芳