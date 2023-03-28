【錶行劫案】3名南亞裔男子被捕　警未交代46隻名錶下落

▲ 尖沙咀鐘錶鋪上周六（25日）下午發生行劫案，警方交代案情。（黃傑偉攝）

尖沙咀鐘錶鋪上周六（25日）下午發生行劫案，1名店鋪負責人、2名職員及2名顧客被4名男匪徒用刀指嚇，並劫去店內46隻手錶、約3.7萬元現金及一部手提電話，總值超過1千萬。警方經過調查，過往2天以「行劫」罪拘捕3名南亞裔男子，年齡介乎30歲至43歲。

警方油尖警區助理指揮官（刑事）警司賈錦琳今日（28日）交代案情指，4名匪徒得手後登上七人黑色私家車往連翔道及西九龍公路方向逃去；經過調查後，發現另一輛黑色私家私涉案，2部黑色私家車曾經在荃灣區水塘停泊，警方其後於錦田區尋獲涉事當日接應私家車。

過往兩日採取拘捕行動，於26日及27日以「行劫」罪拘捕2名巴基斯坦籍男子及1名印度籍男子，其中2名被捕人持香港身份證，1名被捕人持俗稱「行街紙」，年齡介乎30歲至43歲，分別報稱無業、商人及地盤工人，所有被捕人士正被扣留調查。今日已搜出疑犯在犯案時穿著的頭盔、反光衣、手套、假髮等。

他指出，2名被捕的巴基斯坦籍男子是涉案黑色私家私的車主及司機，餘下1名被捕的印度籍男子相信是其中一名行劫的匪徒。警方相信有涉案人士仍然在逃。另外，46隻手錶被劫中，最貴一隻總值50多萬元，惟未有交代相關名錶是否已被尋回。

油尖警區重案組第二隊督察雷家雋指，案中4名賊人全為為南亞裔，年齡介乎20至30歲，身高1.7至1.8米中等身材，案中被劫去手錶共46隻，當中包括45隻勞力士手錶及一隻柏德菲獵手錶，總值超過1,000萬元。任何人士如果對案件有資料，請聯絡油尖重案第二隊。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜、黃傑偉