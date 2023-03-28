  • 19°C
香港時間 : 2023328日 (週二) 15:05
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【錶行劫案】3名南亞裔男子被捕　警未交代46隻名錶下落

社會 14:35 2023/03/28

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

尖沙咀鐘錶鋪上周六（25日）下午發生行劫案，警方交代案情。（黃傑偉攝）

尖沙咀鐘錶鋪上周六（25日）下午發生行劫案，1名店鋪負責人、2名職員及2名顧客被4名男匪徒用刀指嚇，並劫去店內46隻手錶、約3.7萬元現金及一部手提電話，總值超過1千萬。警方經過調查，過往2天以「行劫」罪拘捕3名南亞裔男子，年齡介乎30歲至43歲。

警方油尖警區助理指揮官（刑事）警司賈錦琳今日（28日）交代案情指，4名匪徒得手後登上七人黑色私家車往連翔道及西九龍公路方向逃去；經過調查後，發現另一輛黑色私家私涉案，2部黑色私家車曾經在荃灣區水塘停泊，警方其後於錦田區尋獲涉事當日接應私家車。

過往兩日採取拘捕行動，於26日及27日以「行劫」罪拘捕2名巴基斯坦籍男子及1名印度籍男子，其中2名被捕人持香港身份證，1名被捕人持俗稱「行街紙」，年齡介乎30歲至43歲，分別報稱無業、商人及地盤工人，所有被捕人士正被扣留調查。今日已搜出疑犯在犯案時穿著的頭盔、反光衣、手套、假髮等。

他指出，2名被捕的巴基斯坦籍男子是涉案黑色私家私的車主及司機，餘下1名被捕的印度籍男子相信是其中一名行劫的匪徒。警方相信有涉案人士仍然在逃。另外，46隻手錶被劫中，最貴一隻總值50多萬元，惟未有交代相關名錶是否已被尋回。

油尖警區重案組第二隊督察雷家雋指，案中4名賊人全為為南亞裔，年齡介乎20至30歲，身高1.7至1.8米中等身材，案中被劫去手錶共46隻，當中包括45隻勞力士手錶及一隻柏德菲獵手錶，總值超過1,000萬元。任何人士如果對案件有資料，請聯絡油尖重案第二隊。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜、黃傑偉

相關文章

【賣假門票】涉兜售BLACKPINK演唱會假門票騙5萬　20歲女判更生中心
今日 12:24
【賣假門票】涉兜售BLACKPINK演唱會假門票騙5萬　20歲女判更生中心
【猥褻案】14歲男童灣仔遭猥褻　20歲本地男被捕
今日 12:29
【猥褻案】14歲男童灣仔遭猥褻　20歲本地男被捕
【保釋獲批】涉爆炸品案被控　26歲男高院申保釋獲批
今日 13:36
【保釋獲批】涉爆炸品案被控　26歲男高院申保釋獲批

你可能感興趣

【賣假門票】涉兜售BLACKPINK演唱會假門票騙5萬　20歲女判更生中心
今日 12:24
【賣假門票】涉兜售BLACKPINK演唱會假門票騙5萬　20歲女判更生中心
【猥褻案】14歲男童灣仔遭猥褻　20歲本地男被捕
今日 12:29
【猥褻案】14歲男童灣仔遭猥褻　20歲本地男被捕
【保釋獲批】涉爆炸品案被控　26歲男高院申保釋獲批
今日 13:36
【保釋獲批】涉爆炸品案被控　26歲男高院申保釋獲批
罪案 九龍 錦田 南亞 香港身份證 巴基斯坦 司機 鐘錶 荃灣 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【荷蘭Pop Guide】胡敏芝荷蘭體驗性工作者生活　Karen感難受：好需要勇氣
18:01 2023/03/27
【荷蘭Pop Guide】胡敏芝荷蘭體驗性工作者生活　Karen感難受：好需要勇氣
【致命蚊叮】35歲女子被蚊咬引發敗血症　醒來驚見四肢全截除
18:01 2023/03/27
【致命蚊叮】35歲女子被蚊咬引發敗血症　醒來驚見四肢全截除
【發達夢碎】大學生情侶中頭獎17億興奮致電領獎　被告知無錢攞原因超崩潰
09:46 2023/03/27
【發達夢碎】大學生情侶中頭獎17億興奮致電領獎　被告知無錢攞原因超崩潰