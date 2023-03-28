【學界比賽】中學生設計社區深度遊贏冠軍　學生：香港好多地方值得被認識

▲ 早前教育局及香港旅遊發展局合辦「校際專題研習比賽」，孔教學院大成何郭佩珍中學的同學勇奪旅行社推廣組別的冠軍。（陳國峰攝）

為提升旅遊與款待科學生對本地旅遊業界及文化旅遊推廣的了解，同時增強在溝通、資料處理及創意思維等方面的能力，教育局及香港旅遊發展局早前合辦「香港旅遊業學生峰會2022 / 23」，當中「校際專題研習比賽」中獲旅行社推廣組別冠軍的同學，以口述歷史融入大埔社區，極具獨創性。

「校際專題研習比賽」是教育局及香港旅遊發展局首次合辦的全港性旅遊與款待科大型學生比賽，共有40所中學報名參與。

比賽設旅行社推廣、酒店推廣及景點推廣3個組別，參賽學生需要就特定旅遊業議題向與會者展示研習成果，最終分別由孔教學院大成何郭佩珍中學、東華三院郭一葦中學及基督教香港信義會信義中學勇奪組別冠軍。

▲ 旅款科余老師希望同學從科目中學習到的不只是理論，而是細心觀察的態度以及與人溝通的技巧。（陳國峰攝）

其中獲旅行社推廣組冠軍的孔教學院大成何郭佩珍中學參賽隊伍（下稱何郭佩珍隊），由陳巧霖、陳思齊、黃靜祺、王凱晴4位學生組成，透過導賞、餐飲體驗和工作坊等活動，帶領團友見證大埔變遷。

同學設計的「一天深度步行團」行程涵蓋面相當豐富，有區內獨有的主題博物館、富歷史意義的廟宇，亦有深受街坊食客喜愛的老字號食店，甚至安排了家訪環節，將口述歷史融入景點體驗之中，極具獨創性。

安排歷史景點傳統餐飲

何郭佩珍隊介紹道：

「我們參考了旅發局網頁上一些深度遊的行程介紹，也加入了我們4人各自有興趣的元素。行程首先由大埔墟火車站出發，大概步行10分鐘左右，到達第一站的綠匯學苑，看看這個被列為一級歷史建築的前大埔警署；然後第二站去到舊北區理民府，這個地方是殖民地時期的政府機構，充滿歷史意義。以上兩個行程後就到午餐時間。」

同學們為一日遊的旅客安排了點心作為第一頓膳食，刻意選擇一家樸實且富傳統味道的小店，不只有現今茶樓買少見少的鵪鶉蛋燒賣，更有以油紙包覆排骨飯的舊時做法，充滿復古情懷。

「午餐後接着便去香港鐵路博物館，這是大埔區內很著名亦很受歡迎的景點，參觀者可以看見過去的鐵路發展，也可以欣賞館內充滿舊日氣氛的打卡點，這裏還是不少電影、電視劇的取景地，也有很多人特意來拍婚紗照。」

何郭佩珍隊接着介紹：「參觀完博物館後，便會行到富善街，這是一條清朝光緒年間就已經存在的街道，至今仍然是不少大埔居民買菜的主要街市，而位於這條街上的大埔文武二帝廟，同樣源自清朝光緒年間，不過當時為處理民政事務的地方，現在則為寺廟。」

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安插家訪獨創環節

進廟參拜過後，行程便來到最具特色的「陸鄉里家訪」環節。

「陸鄉里是當年6條村的居民所住的地區，因此而得名，遊客會被安排與陸鄉里的街坊進行家訪，從這些老居民口中聽到更多有趣的大埔故事。之後便是行程中的第二餐，會到一家獲得過米芝蓮推介的茶餐廳品嘗著名的蘋果批和港式奶茶。」

吃過下午茶，便是這個一日遊的最後一個景點—廣福橋。「這條橋當年日軍走過，也有照片留下來，是歷史的一部分，加上這條橋現在的外形也很有特色，所以我們安排了這個作為一天深度遊的最後一站。」

何郭佩珍隊參與的組別為旅行社推廣，即要以旅行社的角度出發，同學們均認為其中一項難度在於如何從行程中獲利。

如何平衡行程的趣味性、深度，亦要顧及旅行團的收入。而且我們是步行團，所以更要考慮步行的路程是否適合大多數人，包括長者。

同學指設計期間她們亦有親身行一遍，仔細考察路況，確認路綫的難度能老少咸宜。

將地區的歷史、變遷融入旅遊項目，構思富有人情味，原來源自同學們的個人成長。

「因為大埔是我們成長的地方，充滿了回憶，然後當我們設計旅遊項目時，過程中聽到街坊說起大埔故事，很多都關於社區發展、變遷，以及當中的人情味，便很自然也想將這些『情味』加進去，讓遊客在遊覽的同時，更了解到這裏的可愛和獨特。」

當問及同學們對於參與比賽後的得着時，4人均異口同聲表示藉此發掘到大埔社區的歷史，尤其是一些日常生活中經常接觸，卻未必了解的事迹，認為旅遊項目應更多發掘一些值得被大眾重新認識的歷史景點。

「而且像我們這次以深度遊作為主題，在設計行程時，也應用了平日在旅遊與款待這一科學習到的知識，如設想目標客人屬於哪一類，是探奇型抑或旅行團群體等，從而可針對性地安排行程，令旅遊項目更具吸引力。」

記者：王嵐