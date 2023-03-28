【夫妻關係】35歲老公身材外貌走樣　港妻慶幸夠穩陣︰應該唔會有女仔黐埋去

▲ 一名港妻指35歲的丈夫身材及外貌走樣，但可以減低他不忠的機會。

不少人婚後都有轉變，包括身型上，不知不覺出現「幸福肥」。一名港妻在網上討論區指，35歲的丈夫身材及外貌走樣，雖然沒以前好看，但她又覺得這樣可以避免其他女人接近，減低他不忠的機會。

該名人妻昨日（27日）於「親子王國討論區」，以「老公呢幾年走樣走得好快」為題發文。她表示今年35歲的丈夫約兩三年前開始，身材外貌極速走樣︰

肥咗好多，頭髮稀疏，著衫開始舒服為主，無乜打扮……

她看到丈夫的轉變，曾希望他可以好像以前般有型，但另一方面又覺得幾好，直言「佢咁樣應該唔會有女仔黐埋去」。她提及自己掌握財政大權，丈夫並沒有太多錢。

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網民︰有錢就有市場

港妻天真地認為，只要丈夫走樣就可以放心，但網民並不認同。有網民留言，「我覺得唔係，特別後生，只要你夠靚仔」、「有錢就有市場」、「肥嘅都有市場」、「男人要窮先冇人黐埋去」、「男人把口夠口甜舌滑就有女吼」。

有網民覺得，男人35歲就走樣也太早了，建議人妻注意一下丈夫的外表，提出「咁後生就咁，起碼40歲先」、「35歲就走樣早咗啲，鼓勵佢執下」。點撃睇更多網民意見︰

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此外，有網民分享其父嗜賭又懶惰仍出軌，小三甘願「貼錢俾佢還債」，最終導致父母離婚。另一位網民稱，她曾與前度男友差點結婚，對方醜樣兼孤寒，她曾經以為「諗住呢啲咁應該好穩陣」，可是有女人看中他是一間公司的老闆，男友出軌女方。她講述︰

終於都係我放手，幾年後佢哋離婚，個女人都攞咗層樓同埋半份身家，由屋邨妹升呢！

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責任編輯︰王明芳