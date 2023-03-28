【法律界訪京】律師會昨訪三間大學法學院　晤強世功、韓大元

▲ 香港律師會會長陳澤銘昨日率領理事會成員，下午拜訪清華大學的法學院。(律師會fb圖片)

香港律師會昨日開始為期一周拜訪北京的行程。會長陳澤銘昨日率領理事會成員，於上午拜訪北京大學，下午拜訪清華大學以及中國人民大學的法學院，與北京大學社會科學部部長、法學院教授強世功和身兼全國人大常委會香港基本法委員會委員的中國人民大學法學院教授韓大元等交流。律師會和北京大學亦初步協議以給北京大學學生提供的法律課程為基礎，安排其他在北京的大學加入聯合舉辦課程。

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▲ 香港律師會會長陳澤銘(右)與強世功(左)。(律師會fb圖片)

▲ 香港律師會理事會成員與韓大元(右1)交流。(律師會fb圖片)

▲ 香港律師會昨日於上午拜訪北京大學。(律師會fb圖片)

陳澤銘昨日率領理事會成員，於上午拜訪北京大學，下午拜訪清華大學以及中國人民大學的法學院。三間大學的法學院領導人包括北京大學社會科學部部長、法學院教授強世功、北京大學法學院院長郭雳、清華大學法學院院長周光權、中國人民大學法學院院長黃文藝、和韓大元，帶領相關學術領域的學者與律師會理事會成員，分別就律師會在青少年法治教育及培訓青年律師方面的工作，進行交流。

▲ 陳澤銘昨日率領理事會成員，下午拜訪中國人民大學的法學院。(律師會fb圖片)。

律師會指，在交流過程中，有些教授表示十分留意及了解香港的狀況，並鼓勵律師會繼續發揮法律專業功能，促進香港突顯作為國際化城市的角色，貢獻香港以至國家的發展。

律師會昨日與三間大學探討如何深化兩地法律教育交流，增進內地法律學生了解香港普通法制度，特別是跨境法律事務的實際運作，促進兩地法律共融。律師會和北京大學亦初步協議以給北京大學學生提供的法律課程為基礎，安排其他在北京的大學加入聯合舉辦課程，讓更多學生得益。律師會由2019年開始，已經為北京大學法學院學生舉辦法律課程。

拜訪活動中，北京大學的法學院學生亦有出席，以英語與律師會各理事交流意見。席間律師會邀請三間大學的法學院學生出席，律師會在年底於香港舉行的年青律師論壇。

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責任編輯：區綽彥