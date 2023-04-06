【一個人的快樂】一個人看電影吃飯未算孤獨 「孤獨排行榜」邊兩個活動排首位？

「落雨又有乜好怕」，其實孤獨也不用怕，正如林家謙告訴你，「一個人原來都可以盡興」。數年前有一個引來熱議的「國際孤獨等級量表」，最孤獨的活動第一位是「一個人去做手術」，那種孤單感光是想像已令人吃不消。時移世易，日本電視節目又重新統計出了一個分為5等級的日版「孤獨排行榜」，「一個人去做手術」不是受訪者的孤獨感之首，取而代之的有兩種活動！

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此日版「孤獨排行榜」是由日本綜藝節目「笑ってコラえて」和「今夜くらべてみました」合作推出的。電視台在街上訪問了100位獨行的女性，探討一下她們一個人時會做什麼個人的活動。結果發現，這100名日本女性享受孤獨的程度十分廣泛。最後製作組把它們歸類成5個等級，最低級別是第五級﹑最高孤獨度的則是第一級。原來「一個人食飯﹑睇戲」這些看似令人十分寂寞的事，在日本女性眼中也只是「小菜一碟」！

排行表中的第五級，是一個人唱K、睇電影、食拉麵、食迴轉壽司、食牛丼飯及去家庭餐廳；第四級，則有一個人食放題、二郎系拉麵（份量超多的拉麵）及浸溫泉；第三級，則是一個人去露營、打保齡球及去動物園。

其實去動物園、露營此等地方均是和家人或朋友三五成群的，自己一個人去確是顯得很核突。不過，接下來的第二級和第一級，給人的孤獨感更甚厲害。

第二級，是一個人去落酒吧玩、去沙灘游水、去高級壽司店及參加大型慶典活動。

第一級是「打大佬」的級別，包括一個人去迪士尼樂園及一個人享受法國大餐。想像如果一個人去迪士尼樂園，自己一個自拍﹑一個人排隊玩遊戲，那種落莫感應該遠遠也能被路人感受到；花幾千元豪食法國大餐﹑望著璀璨的夜景，而身邊的只是一張空椅子，相信不多人會這樣做。

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責任編輯︰陳珈希