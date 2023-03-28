【過量飲酒】女子飲酒斷片醒來雙腿腫脹險截肢 醫生：與呢種睡姿有關

▲ 36歲媽媽狂灌烈酒飲斷片，腿部腫脹到「正常大小的2倍」，痛苦難忍險截肢。

飲酒要適量，否則可能會造成生命危險。加拿大一名36歲女子Julia Anderson和朋友聚會時，狂灌烈酒喝到斷片，翌日醒來發現自己的腿竟腫脹到正常大小的2倍，完全無法行走。緊急送醫後發現是因為睡姿導致肌肉組織壞死，罹患腔室症候群（Compartment Syndrome），所幸及時就醫她才免於截肢。

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綜合外媒報道，居住於加拿大安大略省（Ontario）的36歲Julia Anderson是一位母親，2020年2月與朋友聚會時，因一晚上狂喝20杯伏特加後斷片，回家後就以身體蜷縮在腿上，臉朝下的姿勢睡着了。但隔天醒來後，她發現自己的腿無法動彈，甚至腫脹到正常大小的2倍，嚇壞了的Julia立即叫母親幫自己召救護車前往醫院急救。

Julia描述，當抵達醫院時，發現自己整個身體都腫得很厲害，「我只有100磅，但對他們來説我就像一個140磅的女孩。」經醫生檢查後發現，由於Julia整晚都壓在自己腿上，導致血液不循環，肌肉組織壞死，確診患腔室症候群（Compartment Syndrome）。醫生還表示，如果沒有及時就醫，則可能會需要截肢，情況嚴重時甚至有可能會因此喪命。

醫生立即為她進行緊急手術，「因為我的肌肉在惡化，毒素釋放到我的血液中，導致我的身體腫脹，我的腎臟也開始停止運轉。」Julia隨後在重症監護室接受了2周的治療，但因為她的腿依然腫脹，於是醫生將她連接到腎透析機器上以排除積液。

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透過長期的治療恢復，Julia直言自己仍處於痛苦之中，「想象一下你的腿正在入睡，但那種刺痛的感覺卻是千倍，就像我的腿受到强烈的電擊一樣。」在住院5個星期後，她被安排出院，回到家臥床不起3個星期，並依賴止痛藥吃了一年。

Julia表示曾經對自己因喝醉而導致此次事件感到羞恥，經過3年後，雖然自己的腿沒有完全康復，但她很慶幸病情沒有惡化，她亦希望自己的故事可以起到警示的作用，同時想向大衆呼籲飲酒要適量，「改吃一些食物和水，並在睡覺前嘗試清醒一下，是非常好的方法」。

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責任編輯：羅嘉欣