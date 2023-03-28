【行賄校長】為獲學位2萬元賄校長主婦囚4月　官斥行為破壞社會廉潔須正視

▲ 45歲持單程證來港婦人涉嫌行賄，今日（28日）於東區裁判法院被判囚4個月。（資料圖片）

45歲持單程證來港的婦人涉為了令兒子取得軒尼詩道官立小學的小一學位，以2萬元賄賂該校校長，校長拒絕並向廉署舉報。主婦早前承認向公職人員提供利益罪，今（28日）於東區裁判法院被判囚4個月。裁判官指理解父母希望子女能贏在起跑線，但批評被告用錯方法，並指賄賂乃嚴重罪行，破壞社會廉潔及公平競爭，剝削以實力打拼上進的一群，法庭須正視。

被告李君萍（45歲，無業）承認於2022年7月18日，無合法權限或合理辯解而向軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）校長勞佩珊 Phoebe提供利益，即提供形式為港幣2萬元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為勞為被告的兒子取得該校2022年9月的小一學位的誘因或報酬，或由於該勞作出上述行為而向她提供該利益。

主任裁判官徐綺薇判刑時指，賄賂乃嚴重罪行，破壞社會廉潔及公平競爭，剝削以實力打拼上進的一群。

裁判官表示，父母望子成龍是普遍現象，雖理解父母希望子女能贏在起跑線，但批評被告為爭取兒子入讀心儀學校，以金錢賄賂的方法錯誤，判處4個月監禁。此外，法庭早前已頒令充公涉案的2萬元賄款。

案情指，涉案小學於2022年6月6日接獲被告兒子的小一入學申請，被告兒子同年6月中出席入學面試，惟未獲邀請參加第二輪面試。

被告於2022年7月18日，到學校要求校長重新考慮其兒子的入學申請，並向對方提供現金賄款2萬元，以圖為兒子獲取該校小一學位。校長拒絕接受賄款，校方同日向廉署舉報事件，被告兒子最終未獲該校取錄。

資料顯示，MIRROR成員姜濤曾於涉案小學就讀。

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記者：陳曉欣