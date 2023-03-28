【國際錦標賽】資優學苑5員出戰國際物理錦標賽　智破謎題捕捉寵物小精靈獲「最佳破解者」

▲ 學苑代表隊攝於以色列。

香港資優教育學苑 （下稱學苑）於日前派隊親赴境外出戰國際競賽，是三年疫情後的首次，參賽學員亦不負眾望，於「破解保險箱」國際物理錦標賽 2023 勇奪三個獎項。

最新影片推介︰

該比賽於 3 月 19 日至 22 日由以色列的「魏茲曼科學研究院」（Weizmann Institute of Science）旗下的「戴維森研究所」（Davidson Institute of Science Education）主辦。「魏茲曼科學研究院」在國際上曉負盛名，為領前的多學科研究中心之一，出了三位諾貝爾獎得主，而「戴維森研究所」是專門推動青少年科學教育的機構。今年全球共有 46 支中學生勁旅參加是次錦標賽，而學苑代表隊是以色列以外，唯一的亞洲隊伍。

參賽學生需要具備相當物理基礎，同時亦要發揮創意建造出有趣、好玩、並具挑戰性的保險箱。競賽規則要求參賽者根據不同的物理原理，設計、搭建和操作一個含有一至兩項鎖扣裝置的保險箱。每支參賽隊伍必須嘗試破解其他隊伍的保險箱，同時看守着自己設計的保險箱，及回答評判的提問。

學苑派出五位中四和中五的學員組隊出征，分別是：鄭亦淳、梁傲熙、孫銘陶、方胤淇、陳天祐。從去年 8 月至今年 3 月，他們經歷近八個月的訓練，在浸會大學陳茂興博士指導下，他們開發了「抓住你的寵物小精靈！（Catch Your Pokémon!）」保險箱，內藏兩道物理謎題：謎題（一）熱電效應（Seebeck Effect）；及謎題（二）理想氣體方程（Ideal Gas Law）。

為了捕捉寵物小精靈，破解者首先需要運用熱電效應產生足夠電壓，再製造氣壓差推動精靈球，以破解上述兩道謎題。成功解鎖後，破解者可以得到保險箱中的寵物小精靈作爲獎勵！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

經過數輪激烈的比拼，學苑隊伍勇奪三個獎項：

(1) 「破解保險箱」國際物理錦標賽 2023 綜合第三名

(2) 最佳破解者

(3) 參賽者最喜愛的保險箱

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳