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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【車費調整】港鐵6月調整票價　即睇調幅及優惠

社會 16:30 2023/03/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（資料圖片）

政府今日（28日）公布去年12月運輸業名義工資指數，按年變化幅度是+3.6%，代入港鐵票價調整機制計算，港鐵2023/24年度票價可加2.3%。港鐵預計9成乘客每程車費加4毫或以下，按慣例會在6月底生效，但未敲定確實加價日期。

港府早前與港鐵公佈「可加可減」機制檢討結果，將生產力因素改為與港鐵物業利潤掛鈎，最新計算方法如下：

(0.5 × 去年 12 月綜合消費物價指數按年變動) + (0.5 × 去年 12 月運輸業名義工資指數按年變動) - 生產力因素* = 整體票價調整幅度

*會與港鐵物業利潤掛鈎，有關利潤為50億以下減0.6%，50億至100億就減0.7%，至於100億或以上則減0.8%。

另外，過去由於機制未能觸發加價或觸及封頂機制，導致票價有3.35%延後加幅有待處理。港鐵今年會追加其中0.5%；而餘下2.85%，有1.65%會延至明年計算，其餘1.2%則會永久扣減。港鐵亦會在今年加幅中，撥出0.2%延至明年計算，即合計1.85%加幅延至明年處理。

政府早前已公布去年12月的綜合消費物價指數按年增幅為2%，而港鐵去年物業利潤為104億，即生產力指數為-0.8%，代入港鐵票價調整方程式計算後，2023/24年度港鐵的票價可加2.3%，詳情如下：

(0.5 × 2%) + (0.5 × 3.6%) – 0.8% = 2%

2%+0.5%-0.2%=2.3%

港鐵表示，預計本年度約9成乘客車程的車費將為上調四毫或以下，現正計算個別車程票價的變化。在完成所需的行政程序，包括向政府提交由兩名獨立專家發出票價調整計算符合機制規定的證明書後，稍後會正式公佈2023/24年度車費表及實施日期。

記者：黃小冰

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