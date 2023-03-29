【和解在後】岑珈其曾禍從口出　爺爺學習慎言：言者無心聽者有意

▲ 岑珈其於ViuTV劇《和解在後》中飾演調解員鍾信立。

一句話的影響力有多大？愛說話的岑珈其停不了口，他曾於學生時期因為一句話而得罪別人，更因此被人打。

隨着年紀愈來愈大，漸漸成熟的「爺爺」岑珈其有感要學懂慎言，在說話前要想清楚以免因說錯話而令人不開心。

【緣路山旮旯】見證彼此成長聆聽另一半心聲 岑珈其余香凝榮升父母齊談育兒經【有片】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

岑珈其挑戰新角色

由趙善恆、駱子康執導的ViuTV劇《和解在後》本周首播，劇集以調解員作題材，岑珈其於劇中演一個調解員鍾信立。

今次的角色很少說話，不但跟平日的他有很大分別，更是其過往演戲生涯中比較少接觸的角色。岑珈其謂：「他並非完全不懂得說話，純粹是因為經歷了一些事而令他慎言。小心說話比較好，還有不要隨便給予意見。」

爺爺續說：「他是有想法和感受，不過會收藏於心裏而不表達出來，他這種特質很適合做調解員，因為只能保持中立去聽雙方的提案。觀眾漸漸會知道信立為何會有這樣的性格。」

【二月廿九】「巴西龜」曾長期做散工靠哥哥代付家用 岑珈其全力追演藝夢：感謝家人容我不孝

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

主動解決誤會

現實中的岑珈其不喜歡將事情藏於心內，「如果我察覺到有誤會或不舒服的感覺，便會想辦法去解決。除非我不知道，不然我一定會主動去跟他傾談，希望可以解決誤會。有甚麼也可拿出來說，可能可以解決到很多不必要的誤會。」

他直言，想戒掉亂說話的壞習慣：「我是真的很應該學識，自數年前開始我便經常說新一年的目標就是慎言。我喜愛說話，卻不知道聽的人有甚麼感受。有句說話就是：『講者無心、聽者有意』，有時以為玩玩而已，在說笑，可能說話太多以致對方不開心，但你卻不知道。」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

曾經禍從口出

「禍從口出。我是信的，永遠不會知道你有沒有心說，但聽的人覺得有問題，那便埋下了誤會。」岑珈其強調：「這是我一輩子的學問來的──慎言。」

最大的禍，是初中時期的岑珈其因為亂說話而被人打：「得罪了同學，同學找街外人打我。真的是這教訓令我覺得要慎言。很多時就是衰多口、貪玩，以前那個已是很深的教訓。以前就是察覺不到別人不喜歡，然後繼續玩、繼續不斷地說，直至別人叫你收聲、問你知不知道你很煩，現時則會感覺到不要說太多。」

自此，他學懂了不再太寸嘴、亂說話或取笑別人。

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

成兒子學習對象

家長從來都是小朋友的學習對象，因此上一代的言行舉止很容易影響下一代，是好是壞還看兩代之間的相處。

岑珈其笑言從囝囝臻臻身上看到自己的影子：「我自己也在學習中，我希望在他懂性時便能夠將經驗分享給他。兒子都遺傳了我，很多說話、很煩，所以我明我有時都很煩。」

他續說：「小朋友是看着大人成長，可能他看見我很多說話，便跟着我不斷說話。我暫時會任由他，最多我自己覺得他煩。不過不能怪責他，因為小朋友就是這樣。」

最新影片推介：蘭茜專訪

岑珈其追夢多年

岑珈其自2008年開始成為演員，接拍過多部影視作品，演過各種大大小小的角色。

縱使如此，他不認為自己處於穩定的工作狀況，「我只能感恩我還在這行，還能有工作。很穩定？我覺得不是。這行實在太沒有安全感，創作工業就是沒有安全感。我願意甚麼也去做，會嘗試逼自己跳出舒適圈。可能有些工作未必適合我，我也會去嘗試。」

近年作多線發展的岑珈其嘗試更多不同的挑戰，他抱着甚麼也試試的態度去接工作，「我都是抱着我試試吧、希望做到的心態去做，真的不是手到拿來的事情。」

拍攝綜藝節目《膠戰》令「爺爺」岑珈其人氣急升，「我從沒想過拍《膠戰》會為我帶來人氣，令我多了劇拍。我感恩，亦多謝當時的我願意甚麼也做，現在也保持這種心態。」

不論是家庭或事業上，未來會繼續有各種挑戰等待着岑珈其去迎接。

服裝：Original80s（皮褸）、Levi’s（牛仔褲）、Dr.martens（鞋）

記者：梁樂欣

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R