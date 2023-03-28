【咖啡致肥】40歲女主管常飲「這款咖啡」一年暴肥22磅　揭1致肥成分增罹癌風險

▲ 40歲女主管常飲「這款咖啡」，一年暴肥22磅！揭1致肥成分增罹癌風險。

上班族想提神都會選擇喝咖啡，但要小心某款咖啡中一種成分對健康造成危害。一名40多歲的女主管就因常常熬夜喝「一款咖啡」，一年内暴肥22磅，更增加罹癌風險。

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台灣營養師陳嫚羚在Facebook專頁分享個案，一名40多歲女主管常熬夜工作，每到半夜就冲泡一杯「三合一即溶咖啡」，有時還會配一點零食。結果，女主管的體重在1年內飆升了22磅。陳嫚羚評估後直言，千萬不要再喝這種咖啡。她解釋，「三合一即溶咖啡」雖然方便，但一包的熱量約60-120kcal，當中成分還容易對健康及體重造成影響，不建議太頻繁飲用。而最主要影響健康的成分就是「奶精」 。

增心血管疾病、罹癌風險

陳嫚羚指出，「奶精」即是加工植物油，在成份表上經常會用不同字眼呈現，例如「植物油粉」、「氫化棕梠油」、「氫化椰子油」、「氫化植物油」。而「氫化」的意思就是把原本含有不飽和脂肪酸的植物油，加工轉變為性質穩定、保存期可延長的飽和脂肪酸。被人吃下去，除了會有熱量超標問題，也容易增加血中壞膽固醇，提高心血管疾病風險。

另外，當植物油氫化不完全的情況下，還會產生反式脂肪堆積在體內，不容易代謝，造成肥胖，更進一步提高癌症、心血管疾病、失智症等疾病風險。

陳嫚羚又提醒，若改喝「二合一即溶咖啡」，其實與「三合一」的分別只在於沒有加糖，但奶精成分還是同樣存在，因此並不是更好的選擇。甚至這兩款咖啡喝時仍有香氣，不符合正常情況下咖啡豆經磨粉後香氣會隨時間不斷減少；而原因就在於香料的添加。有研究發現，部分人群可能容易對這類型食品添加物有過敏反應。

提神解饞方法

陳嫚羚提出5項建議，能讓人在夜間提神解饞的同時，不會增加身體負擔：

飲用不含咖啡因的花草茶

例如：薄荷茶，能清涼提神又不含咖啡因，對睡眠影響小。

飲水或無糖氣泡水

身體缺水容易出現疲勞、注意力不集中，夜間可少量補充。

嚼口香糖

咀嚼能增加腦部血流，幫助提神；嚼口香糖也可避免過多熱量攝取。

選擇有飽足感同時對血糖影響較少食物

例如：一杯無糖豆漿或牛奶、一小包無調味堅果、一顆水煮蛋、一碗無調味毛豆

維持正常作息及飲食

吃宵夜容易增加額外的熱量攝取，長期仍會增加體重、增加患胃食道逆流機會；應維持正常作息及飲食才是保持健康的最好方式

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責任編輯：羅嘉欣