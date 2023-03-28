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【財爺外訪】陳茂波︰現時是來港投資最佳時機　香港是進入內地市場最佳門戶

政治 16:07 2023/03/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

陳茂波（右二）和引進重點企業辦公室主任容偉雄（右一）與馬來西亞金融科技協會代表會面。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波昨日展開馬來西亞的訪問行程。他提到，隨着本港與內地及國際社會全面通關復常、經濟加速復甦，現時是來港投資的最佳時機。他又鼓勵馬來西亞企業，積極利用香港平台開拓內地，特別是粵港澳大灣區市場。

昨日早上，陳茂波與馬來西亞金融科技協會代表會面，了解當地業界最新動向，並向他們介紹香港金融科技的發展，以及《財政預算案》多項加速推動數字經濟和Web3.0的發展措施。他歡迎馬來西亞的金融科技企業來港尋找機遇。

隨後，陳茂波出席由香港駐雅加達經濟貿易辦事處和馬來西亞全國總商會合辦的午餐會並致辭。他提到，現時是來港投資、把握復甦勢頭的最佳時機。強調香港是進入內地市場的最佳門戶，鼓勵馬來西亞企業，積極利用香港開拓內地，特別是粵港澳大灣區的龐大市場。

陳茂波出席由香港駐雅加達經濟貿易辦事處和馬來西亞全國總商會合辦的午餐會並致辭。

下午，陳茂波禮節性拜會中國駐馬來西亞大使館臨時代辦唐銳，介紹香港的最新情況。

陳茂波（左）禮節性拜會中華人民共和國駐馬來西亞大使館臨時代辦唐銳（右）。


　　
晚上，陳茂波出席由香港駐雅加達經濟貿易辦事處和馬來西亞中華總商會合辦的晚宴。他歡迎商會成員進一步利用香港金融、貿易和專業服務和平台，積極開拓大灣區市場，推動兩地經貿合作躍上新台階。

陳茂波今日會繼續在吉隆坡的訪問行程，傍晚轉往新加坡訪問。

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責任編輯：趙居逸

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