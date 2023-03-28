【新冠肺炎】香港郵政「向醫護致敬」郵票4.18發售　首日封明日開售

▲ 以「向醫護致敬」為題的特別郵票及相關郵品，將於4月18日（周二）推出發售，圖為郵票小型張。（政府新聞處圖片）

本港抗疫3年，香港郵政以「向醫護致敬」為題的特別郵票及相關郵品，將於4月18日（周二）推出發售；正式首日封則會於明日（29日）起率先透過全線郵政局及「郵購網」發售。

香港今日（28日）表示，香港享有高質素醫療服務，實有賴一眾醫護人員一直緊守崗位，尤其自新冠疫情爆發以來，前線及後勤醫護人員在防控疫情和治理病患方面皆全力以赴。為感謝醫護人員竭誠盡心為大眾服務，香港郵政以「向醫護致敬」為題發行一套4枚郵票、一款郵票小型張及相關集郵品，向醫護人員致以崇高的敬意。

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今次發行的郵品，展示一眾與市民並肩作戰的醫護人員，包括醫生、中醫師、護士、其他醫療專業人員及護理支援人員，香港郵政讚揚他們不辭勞苦地工作，盡心竭力為守護香港及保障市民的健康作出貢獻，充分彰顯醫護人員專業無私的精神。

「向醫護致敬」特別郵票及相關郵品，將於4月18日起，在各郵政局及網上購物坊「郵購網」發售；至於正式首日封，將於明日（三月二十九日）起，率先透過全線郵政局和網上購物坊「郵購網」發售；貼有特別郵票的已蓋銷首日封，只限在集郵局發售。

各郵政局4月18日為所有正式首日封／註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。所有郵政局會於當日設置收集點以便顧客遞交需要人手蓋印服務的首日封／自製封。特別郵票及相關郵品詳情，可到香港郵政郵票策劃及拓展處網頁及「郵購網」流動應用程式查閱。

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責任編輯：馮琪雅