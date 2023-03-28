【馮允謙演唱會】張天賦尾場合唱　張學友開出做嘉賓條件

▲ 張天賦尾場合唱《世一》。

一連三場紅館《JAYPOP LIVE@COLISEUM 馮允謙演唱會》昨晚圓滿結束，全場爆滿，反應熱烈。Jay的家人與女友、李幸倪、許廷鏗、黃淑蔓、林家謙、Serrini、填詞人Oscar、梁祖堯、強尼、音樂監製何秉舜、蘇麗珊與男友等捧場。

「歌神」張學友驚喜「現身」拍片為Jay打氣，大讚他真誠有禮，如果其父母向他「過兩招」教子心得，他願以擔任Jay演唱會嘉賓作回報，全場歡呼。

之前兩晚林明禎與Jay唱《Versace on the floor》時，大跳辣身舞，昨晚終於開金口，手拖手到舞台中間，Jay原本要對她說謝詞，卻緊張得舌頭打結，明禎建議他用普通話，結果Jay將「三晚」說成「三萬」、「嘉賓」說成「揸冰」、「心地好」說成「身體好」，全場爆笑。

明禎說：「希望下次我哋唔只跳舞，仲可以合唱。」歌迷立即起哄，她清唱幾句《長相廝守》，觀眾報以熱烈掌聲。

▲ 林明禎任三晚嘉賓。

另一位表演嘉賓張天賦（MC）與Jay合唱《世一》，Jay說：「大約一年多前，公司話有個新人唱歌好好聽，而我寫咗一首歌都好鍾意，我唔係後悔，因為覺得佢會唱得好好，所以交出Demo，就係《反對無效》，多謝MC唱紅咗呢首歌。」

MC表示當時聽到第一句就愛上，希望Jay寫了這歌和《世一》後，攜手作一首新歌由Jay主唱，Jay笑說：「我會，如果唔太難聽的話。」非常搞笑。

Encore時，大銀幕突然播出「歌神」張學友的打氣短片，片中學友說：「多謝Jay嘅父母鍾意我，喺Jay面前經常播我啲歌，影響佢聽中文歌，呢個好重要，係我哋身為歌手其中一個功用。我亦要恭喜你哋，有事想請教，覺得你哋好成功養育出Jay成為好體面嘅人。我記得第一次見Jay，覺得佢非常陽光，看上去可以付託終身、好老實、可以信賴。想問你哋點樣教到個仔咁樣？我自己都有兩個女，希望有機會你哋教我，我便去做Jay演唱會嘉賓。」Jay都開心到難以置信。

▲ 學友現身。

Jay表示感謝家人對他的支持，特別感激爸爸65歲仍在工作，因為他擔心做這行收入不穩定，對台下的爸爸說：「I love you.」又說：「我覺得自己只係個nobody（普通人）好彩有公司幫我出歌和開演唱會，我可以喺大家面前唱歌係我嘅榮幸。」但可能太緊張，誤將「榮幸」說成「遺憾」，全場嘩然，然後大笑，Jay知道後自嘲要勤練中文。

完騷後Jay送禮物多謝林明禎擔任三場表演嘉賓，問女友看到他與明禎貼身舞有否呷醋？Jay笑笑說：「應該無啩！」他笑言講普通話更困難，希望明禎聽得明白。

他又感謝前輩張學友拍片打氣，不過最開心應該是爸爸，因為他是學友超級歌迷。