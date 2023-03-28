【最低工資】最低工資優化即日起開展諮詢　市民可就兩年一檢等議題表達意見

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最低工資委員會表示，今日起(28日)展開為期四星期的第一階段諮詢，邀請公眾就優化法定最低工資檢討機制（檢討機制）提供意見。



行政長官於2022年施政報告中宣布，邀請委員會研究如何優化檢討機制，包括檢討周期、如何提升效率，以及在最低工資水平和維持經濟發展等元素之間取得平衡，並就此向政府作出建議。委員會現正全力推展這研究，並希望就優化檢討機制聽取公眾的意見。

委員會指，第一階段諮詢完結後，委員會將分析及歸納收到的意見，從而進行第二階段諮詢。委員會將適時公布有關安排。

按照委員會文件，諮詢提出可以為需否調整現行的兩年一檢、是否需要將法定最低工資水平與特定指標掛鈎或以方程式調整表達意見。

諮詢文件可於委員會網頁下載（www.mwc.org.hk/tc/consultation/index.html）。委員會歡迎公眾於四月二十四日或之前，經委員會網頁的電子表格、電郵（mwc@labour.gov.hk）、傳真（2110 3518）或郵寄（中環統一碼頭道38號海港政府大樓1樓最低工資委員會）提交意見。

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責任編輯：陳展棋









