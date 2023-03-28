【死神來了】18歲網紅豪言「從未出車禍」　數日後被車撞死6秒詭異片瘋傳

▲ 豪言「從未出車禍」，18歲網紅數日後被車撞死。

馬路上意外永遠防不勝防！早前曾拍短片揚言自己駕車從未出過車禍的美國妙齡女網紅Kara Santorelli，不出數天，卻於公路上遇上「死神」，被另一輛車迎面撞上，最終傷重不治。事發後，她生前所拍下的影片迅即爆紅，許多網民紛紛留言向死者表達哀悼。

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美國18歲的女網紅Kara Santorelli於本月17日於佛羅里達當區Escambia County的29號公路上駕駛時，突然卻被一輛衝出來的車子迎面撞上。意外後，Kara 與另一輛涉事車輛的司機俱傷重不治。

詭異的是，Kara在事件發生前6天才在TikTok上載影片豪言「自己從來沒有發生過車禍」，從僅約6秒的影片可見，當時她邊自拍，邊坐在車廂中的司機位置向網民表示「他們試圖稱我是個不好的駕駛，但我從來沒有撞過人或是車」。

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在社交平台擁有4萬多名粉絲的Kara，其逝世的消息傳出後，即有大批網民湧入其帳號並翻看其生前的影片，該條影片目前已超過1千6百多萬點擊。除了親朋好友十分傷心外，不少網民對其逝世亦表示十分婉惜，其所讀的高中其後亦發聲明哀悼。

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責任編輯：羅嘉欣