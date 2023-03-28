【環境保護】獅⼦會辦回收100萬膠樽計劃　望提升⼩學⽣環保意識

▲ 全港學界 STEM 大賽暨回收膠樽計劃優勝隊伍：浸信會呂明才小學。

現今環境問題日益嚴重，學校必須裝備學⽣解決日常環保需要及應對未來環境問題的能力及動機。為了推動環保教育和培養學生對環境的關注和保護意識，國際獅⼦總會中國港澳三零三區（獅子會）⼀直推行環保創意教育，並舉辦「全港學界 STEM 大賽 暨回收膠樽計劃」，以啟發小學生的環保創意，提升他們對環保創意的認識及興趣，推在日常生活中實踐環保創意行為，並聯同商界環保業界⼀同攜手推動減廢。

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活動計劃大會主席伍于宏先生、環境保護處首席環境保護主任(廢物管理及策略) 賴國偉先生、國際獅子總會中國港澳 3O3 區總監冼健岷先生、藝人張名雅女士以及甄采浠女士一同出席「培育創科人才 燃亮綠色未來」閉幕禮。

伍于宏先生表示：「『全港學界 STEM 大賽暨回收膠樽計劃』邀請了全港學校的師生參加，旨在通過環保主題的探索和實踐，啟發學生對環境問題的熱情和創意，並提高學生們的環保素養。這次比賽收到共 61 分作品，同學們紛紛發揮創意，提出了許多有關減少浪費、節能減碳、保護生物多樣性等方面的創意⽅案，其中⼀些更是獲得了評審團的高度評價。 」

優勝隊伍分別來自協恩中學附屬小學、九龍塘學校（小學部）、嗇色園主辦可銘學校黃、元朗官立小學、香港培正小學、浸信會呂明才小學、荃灣天主教小學、石籬天主教小學、道教青松小學 (湖景邨) ，以及救世軍田家炳學校（排名不分先後）。

獅子會全港學界 STEM 大賽還包括了多個環節，例如為學界增設環保園到賞團，參觀環保園的塑新⽣有限公司 (New Life Plastics )，香港首家專門回收處理 PET 和 HDPE 塑料瓶的大型回收工廠，了解到回收的膠樽如何轉化成新膠樽，以及為學界提供校內講座，包括了解環保園以及回收計劃，讓學生們可以通過多種形式來對環保的理解和關注。

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此外，為了進一步推動環保行動，也啟動回收100萬膠樽計劃。該計劃旨在鼓勵市民將使用過的知膠樽進民回收，以減少塑膠垃圾對環境的影響。計劃期間，獅子會於不同地方設置膠樽回收箱，讓更多市民參與到環保行動中來。參與回收膠樽計劃的學校機構包括：各區中小學、碧瑤綠色集團、嘉里物流、零碳天地、香港海洋公園、恆基兆業地產、香港物業服務聯盟、香港物業管理聯會、香港物業服務公司協會、香港蜆殼等等（排名不分先後）。

冼健岷先生對今次活動的成果感到鼓舞，他補充說：「全港學界STEM大賽暨回收膠樽計劃的舉辦，得到了學校、地產商、回收商合作的積極響應和參與。希望這次活動能夠成為⼀個重要的平台，促進環保教育的普及和推廣，推動社會各界對環保問題的關注。環保服務能帶動學生積極參與環保行動，發揮創意和智慧，提高對環境的保護意識。同時，也將促進學生們之間的交流和合作，增強他們的團隊意識和社會責任感。」

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責任編輯︰王明芳