  • 19°C
香港時間 : 2023328日 (週二) 18:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

楊偲泳與張馳豪合作拍廣告　Renci工作增加更細心選擇理財計劃

娛樂 16:41 2023/03/28

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Renci與Aska合作拍廣告。

有銀行邀憑《毒舌大狀》人氣爆升的楊偲泳（Renci）任理財產品形象大使，鼓勵年輕人踏出輕理財第一步。而該銀行推出理財KOL新星選拔戰，招募一眾理財及投資達人參與短片創作。
 
Renci日前與歌手張馳豪（Aska）、著名股評人胡孟青（青姐）及財經網絡紅人紅磡索螺絲為該理財KOL新星選拔戰拍宣傳照片及影片。

小心選擇理財計劃

而Renci今年演藝成績斐然，隨著榮升港產片最高過億票房人氣女主角，工作接踵而來，收入增加令她更小心選擇理財計劃，表示：「由排球運動員轉型做藝人，這幾年收入增加了，前幾年已見到身邊朋友開始嘗試投資，例如選擇月供股票等投資組合，在耳濡目染下，也開始接觸投資。」

她續指：「明白無論做運動員抑或做藝人，收入都不算穩定，加上父母自幼已教導學習儲錢，所以當我開始有收入時，便每月儲錢，再作投資，希望可以積少成多，好好計劃將來。」
 
至於在拍攝廣告時，Renci與Aska均換上Trendy的年輕上班一族造型，亦分別以運動KOL及打機KOL造型示人，當中Renci示範瑜伽動作，散發青春活力。

請教青姐投資心得

Renci在日前在社交平台出帖文，坦言有閒錢，更向網民公開尋求投資心得，可見她相當著重未來計劃。

難得與著名股評人胡孟青合作，Renci和青姐即互相「抄牌」交換投資心得，Renci笑言：「之後會與青姐密密聯絡，希望可以跟她學習，等我們新一代也盡早開始學習投資股票的知識，我自小已在電視見過青姐對投資股票的激情，希望青姐可以給幾個精選貼士。」

而青姐亦笑言有幸認識破億票房女星，知道她是排球運動員，也要向她請求做運動健身的心得。

最新影片推介：蘭茜專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】自認從小活在框外不易受人影響 　蘭茜盼大家懂得愛惜自己

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：http://bit.ly/3FSyDTu

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民　黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷【有片】
12:42 2023/01/13
【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民　黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷【有片】
【毒舌大狀】楊偲泳沒考慮擺脫「張振朗女友」之名　Renci成影壇新星：做好自己【多圖】
19:24 2023/02/07
【毒舌大狀】楊偲泳沒考慮擺脫「張振朗女友」之名　Renci成影壇新星：做好自己【多圖】
【喜歡妳是妳】楊偲泳自覺母性強易心軟　談善言從愛情第一到抗拒依賴
18:37 2021/11/21
【喜歡妳是妳】楊偲泳自覺母性強易心軟　談善言從愛情第一到抗拒依賴
【毒舌大狀】楊偲泳浸溫泉全裸騷玉背　網民要求Renci：可唔可以擰一擰過來？
14:04 2023/02/23
【毒舌大狀】楊偲泳浸溫泉全裸騷玉背　網民要求Renci：可唔可以擰一擰過來？

你可能感興趣

【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民　黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷【有片】
12:42 2023/01/13
【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民　黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷【有片】
【毒舌大狀】楊偲泳沒考慮擺脫「張振朗女友」之名　Renci成影壇新星：做好自己【多圖】
19:24 2023/02/07
【毒舌大狀】楊偲泳沒考慮擺脫「張振朗女友」之名　Renci成影壇新星：做好自己【多圖】
【喜歡妳是妳】楊偲泳自覺母性強易心軟　談善言從愛情第一到抗拒依賴
18:37 2021/11/21
【喜歡妳是妳】楊偲泳自覺母性強易心軟　談善言從愛情第一到抗拒依賴
楊偲泳 張馳豪 胡孟青 電影

最高瀏覽

【荷蘭Pop Guide】胡敏芝荷蘭體驗性工作者生活　Karen感難受：好需要勇氣
18:01 2023/03/27
【荷蘭Pop Guide】胡敏芝荷蘭體驗性工作者生活　Karen感難受：好需要勇氣
【致命蚊叮】35歲女子被蚊咬引發敗血症　醒來驚見四肢全截除
18:01 2023/03/27
【致命蚊叮】35歲女子被蚊咬引發敗血症　醒來驚見四肢全截除
【娛圈醜聞】劉亞仁涉吸毒後首在鏡頭露面道歉　深刻反省抱歉讓粉絲失望
今日 09:47
【娛圈醜聞】劉亞仁涉吸毒後首在鏡頭露面道歉　深刻反省抱歉讓粉絲失望