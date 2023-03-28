楊偲泳與張馳豪合作拍廣告　Renci工作增加更細心選擇理財計劃

▲ Renci與Aska合作拍廣告。

有銀行邀憑《毒舌大狀》人氣爆升的楊偲泳（Renci）任理財產品形象大使，鼓勵年輕人踏出輕理財第一步。而該銀行推出理財KOL新星選拔戰，招募一眾理財及投資達人參與短片創作。



Renci日前與歌手張馳豪（Aska）、著名股評人胡孟青（青姐）及財經網絡紅人紅磡索螺絲為該理財KOL新星選拔戰拍宣傳照片及影片。

小心選擇理財計劃

而Renci今年演藝成績斐然，隨著榮升港產片最高過億票房人氣女主角，工作接踵而來，收入增加令她更小心選擇理財計劃，表示：「由排球運動員轉型做藝人，這幾年收入增加了，前幾年已見到身邊朋友開始嘗試投資，例如選擇月供股票等投資組合，在耳濡目染下，也開始接觸投資。」

她續指：「明白無論做運動員抑或做藝人，收入都不算穩定，加上父母自幼已教導學習儲錢，所以當我開始有收入時，便每月儲錢，再作投資，希望可以積少成多，好好計劃將來。」



至於在拍攝廣告時，Renci與Aska均換上Trendy的年輕上班一族造型，亦分別以運動KOL及打機KOL造型示人，當中Renci示範瑜伽動作，散發青春活力。

請教青姐投資心得

Renci在日前在社交平台出帖文，坦言有閒錢，更向網民公開尋求投資心得，可見她相當著重未來計劃。

難得與著名股評人胡孟青合作，Renci和青姐即互相「抄牌」交換投資心得，Renci笑言：「之後會與青姐密密聯絡，希望可以跟她學習，等我們新一代也盡早開始學習投資股票的知識，我自小已在電視見過青姐對投資股票的激情，希望青姐可以給幾個精選貼士。」

而青姐亦笑言有幸認識破億票房女星，知道她是排球運動員，也要向她請求做運動健身的心得。

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