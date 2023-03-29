【Louis Vuitton】聯乘草間彌生第二擊上架　著名南瓜圖案壓軸現身LV

▲ LV與草間彌生的聯乘系列第二輪已經上架，今次有最矚目的南瓜圖案。

如果用鋪天蓋地來形容Louis Vuitton（LV）與日本藝術家草間彌生的聯乘系列並不為過，除了全球性的平面廣告外，在歐美更出動了「草間機械人」櫥窗裝飾和整幢樓高的「草間巨人」，可以想像得到品牌對該系列有著不成功便成仁的決心，如今該系列的第二輪系列即將上架，看看又可否再下一城。

作為草間彌生的支持者，今個星期五又來到大破慳囊的時候，因為LV和她合作的聯乘系列去到第二部分，如果早前推出該系列產品已經叫大家掏腰包的話，那麼這一次更一定會叫大家瘋狂。

因為產品上出現草間彌生的畫作元素，再不只是單一的圓點，而是囊括了Faces、Flowers、Infinity Dots、Infinity Net和Pumpkins 5大圖騰，對於草間的支持者來說，不需多說，南瓜（Pumpkins）的出現一定是這個系列的壓軸部分。

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一直以來，大家都知道草間彌生一生與精神病為伴，那些圓點圖案其實源於她童年時受著精神困擾而得來，她深覺世界被各種密集式圖案所包圍，因此以圓點來表達自己彷彿被掉進一個空間後，然後不停旋轉的感覺。

至於在畫作，甚至大型雕塑中出現的南瓜圖案，則可以說是這位藝壇大師用來慰藉自己的對象。她曾經在自傳《Infinity Net》中說過：「我被南瓜的可愛形態而吸引，我喜歡它樸實自然的感覺，還有它代表的精神平衡。」因此，她經常與南瓜作出對話，亦直接成了她被大眾所認識的標記。

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這一次LV推出的Pumpkin Bag是向2012年推出的Pumpkin Minaudiere系列致敬，以黃襯黑、銀配彩色的設計來演繹南瓜輪廓，再加上Monogram圖案結合，其搶眼程度肯定是這第二輪上架產品中最高的收視之作。

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記者：何偉雄