【做小主播】Now Sports招募5至11歲小主播　選拔賽接受報名交片+面試

▲ Now Sports招募5至11歲小主播，選拔賽現正接受報名。（大會提供圖片）

如果小朋友有強烈的表現慾，不妨讓他踏上台板做小主播。Now TV「Now Sports小主播選拔賽」現正接受5至11歲的小朋友報名，參加者可以掌握做主播的技巧，增強表達能力，以及發揮主播潛能。

Now TV繼2019年舉辦小主播比賽後，今年再度舉辦「Now Sports小主播選拔賽」，分為「公開組」及「學校組」，名額合共800人。參加者可以發揮潛能自製短片，從中認識主播的實際工作，學習資料搜集、語言運用及採訪技巧等，有助提升自信、表達、應變、組織及思考能力。每位參加者都有一次面試機會，指定獎項設有獎學金、嘉許狀、獎盃及獎品。

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是次選拔賽「公開組」設有勝出名額10名，以參賽影片及面試總成績最高分的首10名為勝出者，另設10名優異獎，以及「兩文三語影片獎」，指定獎項設獎學金、嘉許狀及獎品。勝出者更有機會參觀Now Sports錄影廠、參與指定培訓活動及拍攝節目，登上體育小主播舞台，在電視上與觀眾見面。

截止報名日期：2023年4月4日（二）

網上報名︰按此

活動詳情︰按此

先到先得，額滿即止。於截止日期前成功提交一段2分鐘內的參賽影片，以及完成面試的參加者，將會獲發電子參與證書乙張。參加者須於主辦單位安排的指定日子及時段去面試，缺席者當棄權論，面試地點在西寶城室內兒童遊樂場Sooper Yoo。

至於「學校組」，小一至小六參加者可透過學校報名，詳情可向學校老師查詢。學校老師如欲索取報名表格，可電郵至︰nowsports.ja@pccw.com

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責任編輯︰王明芳