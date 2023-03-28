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【CHILL CLUB】保錡讚粉絲用「大聲公」有創意　許廷鏗直言想挑戰做唱作歌手

娛樂 19:45 2023/03/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》於今日（3月28日）下午舉行記招，今年用音樂風格來分4項歌曲獎，又會頒發個人獎項、Genre of The Year大獎。

P1X3L的吳啟洋（Phoebus）、葉振弘（Marco）與ERROR的保錡，以及現時是獨立歌手的許廷鏗（Alfred）分別接受TOPick專訪，分享對獎項的信心，保錡在訪問中更發揮「扮嘢」本色，場面搞笑！

許廷鏗感新賽制新鮮

談及本年度《CHILL CLUB頒獎禮》的新賽制，Alfred說：「是新鮮的，但我們剛才在台下也在想我們的歌曲該如何分類，也從這個分類中學習，也看到R&B歌曲的數目是比較少，下次以R&B的歌曲參賽會增加得獎的機會。」他認為自己可嘗試Rock的歌曲，也想挑戰成為唱作歌手，「其實我係有填詞，作曲少啲，希望下年都有填詞部份可以有入圍。」

許廷鏗（陳慧安 攝）

保錡：粉絲有創意

在記者會現場，保錡的粉絲大叫「保錡好靚仔」，又以「大聲公」播出話語，保錡表示：「粉絲有創意、Fans叻」。保錡的粉絲大讚他是威猛、靚仔，他自己就表示不知道應加甚麼形容話，覺得應該由他們自行發揮。

他更即場模仿「叫賣聲」，「十蚊斤、十蚊斤、呢度買、呢度抵啊喂。」他指如果是由他負責錄的話，會說：「ERROR，Come on，Yeah」。

Marco、Phoebus、保錡（陳慧安 攝）

保錡+Phoebus爭新人獎

同樣有份入圍男新人獎的保錡、Phoebus，保錡直言對獎項沒有信心，皆因「人貴自知」，並指「都知自己咩料嘅」。身旁的Phoebus對有份角逐男新人獎感開心。

至於組合獎方面，保錡說：「無期望就無失望，唔需要諗個競爭，因為做音樂本質就係音樂要做得好，首歌多人聽已經足夠，你將佢放遠少少睇，做音樂自然會開心好多。」

Phoebus認為自己奪新人獎的機會沒有太多，只希望可以繼續推出歌曲，是不存在競爭。Marco也期望自己可以在下年奪新人獎，不過也指自己「知自己咩料」。

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