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【CHILL CLUB】Gao稱COLLAR平常心面對獎項　Winka回應與網民筆戰風波：上了一課

娛樂 18:17 2023/03/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

COLLAR以5人姿態現身《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》記者會。

ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》於今日（3月28日）下午舉行記招，今年用音樂風格來分4項歌曲獎，又會頒發個人獎項、Genre of The Year大獎。

有份角逐歌曲獎、組合獎、女新人獎的COLLAR，派出王家晴（Candy）、 沈貞巧（Gao）、李芯駖（Sumling）、陳泳伽（Winka）、 許軼（Day）現身。而蘇雅琳（Ivy So）、邱彥筒（Marf）、蘇芷晴（So Ching）因有其他工作在身而未有現身。

COLLAR的5位成員在記招過後同接受訪問，分享對獎項的信心，Winka也談及近日因新歌引起對網民言論的風波作回應。

【一手造成】單身WINKA透露有心儀對象　陳泳伽：新歌是心中想要的作品

有份入圍爭獎

Sumling對今年有份在《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》中入圍表示開心，Gao說：「我們也是平常心面對，剛才在台下看到電視上有自己的樣子已經很開心、很緊張。」

同時，Sumling認為今年歌曲獎以音樂類別來區分，是很有趣，也更讓大家可清楚不同的曲風。

Winka解釋，自己在下年度應該不屬可角逐新人獎，因為過往曾推出過自己的個人單曲。

Winka、Day、Gao、Sumling、Candy（陳慧安 攝）

Winka：已經消化咗

有網民指早前在Winka的訪問中提起「Pre-拍拖」是對關係不負責任，甚至有人在其社交網下留言以「單親家庭」這件事攻擊她。

問到Winka的心情，她說：「我覺得我已經消化咗，今日係開心的時刻，今日都精神、食飽飽。」她指自己也的確沒有想過事件會引起這麼大的迴響，也感謝大家關心。

（陳慧安 攝）

另外，她說：「公司沒有支持或不支持我在網上作回應，只不過是自己認為當下是需要解釋，解釋過後就沒有再回應，也是時候要fade out，也覺得最重要是上了一課。」

Gao指Winka是很直接的人，對著成員們也是有話直說，可能成員間再平衡一下。她又指不是需要安慰Winka，Sumling指每一位成員的狀況也是需要作關心。

記者：陳淑霖

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