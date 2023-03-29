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【飲食與理財】滙豐舉行「請你食兩餸飯」活動　透過宣傳車—FinFit號於各區送出兩餸飯券

休閒消費 09:35 2023/03/29

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

滙豐透過宣傳車 &mdash; FinFit號於不同地方送出兩餸飯券。

滙豐早前公布FinFit研究並為「滙豐FinFit月」 揭開序幕，亦於明日開始舉行「滙豐FinFit請你食兩餸飯」活動，透過滙豐宣傳車 — FinFit號於不同地方送出兩餸飯券。只要見到FinFit號，立即打卡，上載帖文或限時動態到個人社交平台並hashtag 「#滙豐FinFit」及追蹤HSBC Facebook 同Instagram 專頁，即可獲FinFit兩餸飯券一張！

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【靚太廚房】荃灣如心酒店中菜廳翻新重開　首選本地食材實現可持續發展理念

滙豐透過宣傳車 &mdash; FinFit號於不同地方送出兩餸飯券。

滙豐最新的FinFit研究顯示，財政非常健康人士平均持有4種投資及保險產品，相對財政不健康的群組只得1.6 種。逆市下希望能穩中求勝，多元化投資將有助減低風險。而近年崛起的兩餸飯與財政健康亦有一些共通點：飲食同理財一樣要靈活多變、多元均衡。

「滙豐FinFit請你食兩餸飯」活動詳情

日期及地點：

3月29日（三）銅鑼灣記利佐治街（名店坊外） 

3月30日（四）中環皇后大道中（中環中心對面）

3月31日（五）中環租庇利街（中環街市對出）

4月1日（六）銅鑼灣百德新街（銅鑼灣名珠城對出）

4月3日（一）中環皇后大道中（中環中心對面）

4月4日（二）中環租庇利街（中環街市對出）

時間：

平日 - 上午11時30分至下午2時30分

週末 - 下午3時至6時

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責任編輯︰陳珈希

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