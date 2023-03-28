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【民意調查】民研︰逾6成受訪者對香港前途及一國兩制有信心

政治 17:07 2023/03/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

逾6成受訪者對香港前途及一國兩制有信心。（趙居逸攝）

香港民研2月初調查港人對兩岸三地政府的信任程度，對比7個月前，受訪者對台灣政府的信任淨值，大跌 14 個百分點，創 2008年2月以來新低。而對港府及中央政府的信任淨值，則分別創2017年11月和2009年12月以來新高。

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香港民研於二月初，由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問了 1,017 名香港居民。

調查顯示，各有 53%受訪者表示信任港府及中央政府，信任台灣政府的則佔13%，三項信任淨值分別為正24、正26及負37個百分點，而平均量值分別為 3.3、3.4 及 2.2分，介乎「一半半」及「幾信任」之間，而對於台灣政府則接近「幾不信任」。

信心指標方面，對中國前途的信心淨值為正49個百分點，創2012年12月以來新高；至於對香港前途的信心淨值則為正28個百分點，對一國兩制的信心淨值為正29 個百分點，兩者分別創2011年6月和3月以來新高，逾6成受訪者對香港前途及一國兩制有信心。

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責任編輯：趙居逸

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