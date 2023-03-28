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【圈中暖爸】張繼聰大晒與女兒溫馨對話　珍惜與子女相處時光

娛樂 17:49 2023/03/28

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張繼聰絕對是好男人！

張繼聰是圈中出名的好爸爸及好老公，即使工作幾忙都會將家庭放在首位，不時陪伴他們，絕對是顧家的好男人！

早前阿聰要到日本拍攝，太太謝安琪上載阿聰抱着女兒照片，並留言：「爸爸今朝飛去日本拍戲，有個小朋友，由琴晚就開始唔捨得喊咗好多次，喊到眼都腫晒，喊到成個面仔腫晒，好犀利。」足見囡囡張靖與阿聰關係十分好。

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謝安琪「投訴」老公

日前，謝安琪出席活動時更公開「投訴」身在日本的阿聰只顧着囡囡，與女兒傾電話就好正面和溫柔，與她傾就邊擦牙，更只說兩句便收線。而且，她再大爆老公有少許休息時間，便外出為一對兒女買手信，完全沒有理會她。

阿聰與女兒的溫馨對話

今日（3月28日）阿聰在社交網又再甫出與囡囡的溫馨對話，話說阿聰用了Filter弄了一個型男樣，專登拍片等女兒起身返學可以看，氹她開心，並對囡囡說：「Daddy 變咗咁嘅樣，鍾唔鍾意？」

張靖就表示：「我要真嗰個人啊，我鍾意我爹哋！」那麼懂得「氹人」難怪令阿聰冧爆：「你話吖？依種程度嘅冧豬係點頂吖，依d咪真愛囉！」

又真係好冧嘅！

與子女打成一片

其實阿聰與子女關係甚好，與兒子張瞻相處就如朋友一樣，阿聰亦經常陪伴兩個孩子進行不同的活動，就如跑步、踢足球、唱歌跳舞等，相當重視與家人的時光。

當他化身湊仔公時，以朋友身份與孩子相處，從來不會表現高高在上嚴父的一面。反而他更願意陪女兒擦指甲油、整蛋糕、扮鬼扮馬，盡顯慈父一面。

有段時間阿聰知道女兒迷上了《怪獸公司》為了哄女兒高興，不惜用不同顏色橡筋紥起孖辮扮《怪獸公司》入面的阿Boo，更拍下照片放上網笑說：「最近，有位小朋友迷上咗《怪獸公司》、《怪獸大學》，一日睇三次...每套，我話哂都聲演過毛毛吖，玩角色扮演，我有信心，點知佢原來要我.....」

而且，從阿聰的社交網中，家人的照片佔大部分，他深知子女的成長階段可一不可再，每一刻都不想錯過的他，一有時間就會親自操刀，為家人拍下很多珍貴又溫馨的片段。

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