【張國榮離世20年】苦心籌辦紀念展及音樂會　陳淑芬未理閒言只為延續哥哥善心

一代巨星張國榮離世20年，歲月沒有沖淡大家對哥哥的思念。曾為張國榮經理人的陳淑芬（陳太），在Leslie的人生從來佔著重要位置。從張國榮83年加入華星唱片起，共同渡過漫長工作歲月，見證哥哥一步步成為天王巨星，相互走過人生高跌，直至哥哥生命最後一刻....20年過去，陳淑芬仍然自覺有份使命，要把哥哥的真善美承傳下去。

在工作崗位上從來堅強果斷的陳太，每當提到張國榮的名字，仍是難掩感傷。20年來，陳淑芬數度為張國榮籌辦紀念活動，每次心情都難以形容。

▲ 紀念音樂會其中嘉賓是張智霖袁詠儀。

陳太哽咽憶述：「在2004年，已經有人向我提議辦紀念活動，但那時Leslie才剛離世一年，我仍然難過得無法去重看他任何演出或音樂，我說不如等十年，到時如果我仍有能力就會好好辦一次悼念活動吧。不過當時我仍找創作人寫了一首歌曲《煙花燙》，表達出自己一點內心感受，及送給愛錫Leslie的人。」

十周年紀念展上的蝴蝶

至張國榮離世五周年，陳淑芬也怕將來不知甚麼情況，故首先辦了一次紀念會；去到2013年，她就實行當年自己的承諾，為張國榮舉行了《繼續寵愛‧十年》音樂會紀念活動，包括多位張國榮生前好友齊集紅館憑歌寄意，以及在時代廣場的大型展覽。

歌迷如果不善忘，必會記得那一年在時代廣場中庭豎立的一個五呎高的張國榮半身雕像，以及展出由世界各地歌迷親手所摺逾190萬隻紙鶴，更創下了健力士最多紙鶴展出的紀錄。

▲ 04年推出歌曲《煙花燙》。

陳太娓娓道來：「當時世界各地的歌迷均表示想以摺紙鶴來表達祝福，我便聯絡健力士作出申請，並安排審計人員在現場作核實，最後大家用了兩星期，並以張國榮生日數字摺成共1,956 ,912隻紙鶴，成功創下健力士紀錄。」

另一個神奇時刻，同樣叫陳太難忘。「在揭幕前一晚，大家都在時代廣場忙著，大約晚上有隻蝴蝶飛了入來，並停留在張國榮的雕像上，所有人都起哄圍觀，並找相機拍下來，蝴蝶逗留了約一個小時，在關燈之前便離開。」

當時這件事已夠神奇，事隔多年後，她從工作人員口中得知，原來那日在開幕儀式後，也發現有隻蝴碟又發了入來。「可惜當時未有手機拍攝，我們也無從得知是否會是同一隻蝴蝶，無論如何，我和一班歌迷都知道哥哥是收到我們的祝福。」

成立哥迷會延善心

2016年在張國榮60歲冥壽時，陳淑芬成立了「哥迷會」，既是方便集結各地歌迷的資訊，也好讓張國榮歌迷能以偶像名義作出善事，陳太願望是就算她將來不在，歌迷們依然可以延續哥哥的善心。

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陳太解釋：「哥哥一向做善事都不遺餘力，許多大型賑災籌款自是積極參予，私底下也常會做善事，也很少會告訴別人，如像近年因聯合醫院的護士作出分享，大家才知是知道哥哥當年曾去過醫院探訪病童一事。」

陳太稱這些年來遇過很多不同界別的人，那怕是當年仍在奮鬥的舞蹈員、在北京一同學京劇的學生，以至拍戲時的一位茶水阿姐，都跟她說起跟張國榮的一些難忘相處往事。

這樣你會明白，張國榮是無時無刻都關心身邊的每一個人，或許說明了，即使他已離開了我們20年，我們都沒有忘記過他，因為每個人都有他們跟哥哥的小故事，值得自己去懷念。我亦很希望可以令更多人知道張國榮的故事，把他的真善美精神發揚下去。

哥哥從未遠離

今年張國榮離世20年，坊間有著不同的紀念活動，作為最親密的戰友，陳淑芬自去年已經著手籌備各種事宜，包括推行「哥迷芬享友營飯」活動，由哥粉絲及陳太之名，以朋友身份為基層家庭及劏房戶送上飯盒，鼓勵他們重新出發。

▲ 紙鶴版紀念銀章上一面印有張國榮的肖像。

而在4月1日紅館舉行的《繼續寵愛‧二十年‧音樂會》音樂會在扣除所有開支後，將捐予慈善機構《好聲》，支持《哥迷芬享友營飯》項目，幫助香港基層家庭渡過難關。

而繼《煙花燙》及2016年邀古巨基主唱的《Dear Leslie》後，今年陳太再為是次紀念活動創作主題歌曲《從未遠離》，由曾演出《雪狼湖》的男歌手于毅主唱，在思念故友之餘，亦希望帶出一個信息。「20年過去了，無論歌迷以至社會上都證明沒有把張國榮遺忘，相信哥哥會希望我們知道他過得好好，大家都要更加努力活得更好，同時會繼續傳承他的真善美精神。」

▲ 陳淑芬亦夥同美指張叔平及攝影師夏永康，共同策劃於文化博物館舉行的《 繼續寵愛‧張國榮紀念展》，並展出多件張國榮演藝生涯的重要珍藏。(攝影:陳家昌)

只做有意義的事

縱然偶有網民聲音形容這些紀念活動是消費巨星，甚至以此謀利，陳淑芬相信公道自在人心，但求無愧於心。「你做一件事，必定有人讚揚，也會有人無理批評，只要我知道自己的初心便足夠，事實上，我更希望之後有更多不同世代，都會知道世界上有過這樣一位巨星，有過許多流傳後世的精采作品，而我亦不會因為別人一兩句說話，就不再做自己認為值得做的事。」

近年陳淑芬有個人生態度，就是「為有趣的人做有意義的事」，因此她為胡楓90歲大壽主辦演唱會、為羅文舉行紀念音樂會，都全是她無悔完成的工作。「I am What I am」，張國榮的忠於自我的精神，確實也影響了無數身邊人。

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記者：陳家昌