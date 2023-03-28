【洗黑錢案】涉以6帳戶洗黑錢逾624萬　29歲警員被控6罪准保釋候訊

▲ 涉以6帳戶洗黑錢逾624萬，29歲警員被控6罪准保釋候訊。（資料圖片）

29歲警員涉於2019年至2021年間，利用多間銀戶口及馬會戶口洗黑錢，涉款逾624萬元，被控6項處理可公訴罪行的財產罪，案件今（28日）於東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至5月9日再訊，待控方準備轉介至區域法院的文件。被告准以1萬元保釋候訊，其間不得離港及須每星期到警署報到。

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被告鄺嘉傑（29歲，警員），被控於2019年10月16日至2021年5月12日期間，知道或有合理理由相信某項財產，即6筆總額共6,242,310港元的款項，為直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。涉案款項來自被告持有的中國銀行、星展銀行及眾安銀行共5個帳戶，以及1個香港賽馬會帳戶。

被告暫毋須答辯，控方申請押後以準備轉介至區域法院的文件。被告准以1萬元保釋，其間不得離港及須每周到警署報到。

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記者：陳曉欣