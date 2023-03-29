【養生教室】春季養生吃橙健脾化濕潤肺　中醫教3款香橙入饌食療茶飲【內附食譜】

▲ 中醫師教你，春季吃橙養生。

橙，一種稀鬆平常的水果，吃法不出吃果肉及榨果汁，但其實從中醫角度，以橙入饌或炮製湯水，能潤肺止咳、健脾化濕，對養生有一定助益。

中醫學上橙屬於橘類科植物，味甘酸、性微涼，註冊中醫師潘健燊指，這特性令橙有3大作用：

1.生津止渴：可增加口內津液，清熱止乾咳，尤其適合陰虛、肺燥，出現鼻乾、口乾、皮膚乾、喉嚨乾痛、聲音嘶啞、乾咳無痰少痰等乾燥症狀時食用。

2.開胃、疏肝利氣、寬胸化痰：不少香港人壓力大，造成肝氣鬱結，肝與胃環環相扣，肝不好，也會衍生無胃口、胃脹胃痛問題。此類翳悶、胃脹、食慾欠佳時，橙也可以幫上一把。

3.醒酒利尿：酒後宿醉有胃腦混沌、精神差及反胃情況，橙有緩解作用。

▲ 以橙皮及核作藥用，必須先處理，如製過或曬乾，再調配其他中藥，效果方彰顯。（iStock

吃橙有宜忌

潘醫師表示橙適宜春天食用，有利疏肝利氣、行氣化濕功效，香港位處氣候潮濕的南方，此時用橙肉或橙皮沖泡茶水或入饌，如平日嗜飲檸茶檸水，將檸檬改為橙片，是有助紓緩春天濕重的上佳食材。

由於橙性質偏於微涼，他說本身有寒性症狀不大建議，如脾胃虛弱、虛寒，有便溏、肚瀉者。另外，風寒感冒期間亦不適宜食用橙，徵狀有咳嗽、怕冷、無汗出、周身骨痛、喉嚨痕、流出清鼻水、清痰，表示寒氣困聚身體，此時不適合食橙。

橙皮橙核是寶

平日十居其九是吃橙肉，潘醫師表示橙皮也大有作用。「橙皮在中醫學上屬偏溫性、味辛帶苦，入脾胃與肺經，行氣健胃與燥濕化痰，比橙肉更強，當有胸悶、腹脹時，使用橙皮效果好些，另亦有調和脾胃之效，當胃部不適如有反胃、無胃口時，橙皮對此有效。」

▲ 中醫師潘健燊指如體質屬燥熱、陰虛或陰虛火旺，平日恒常食用橙並無問題，如是虛寒、脾胃弱的體質，橙只能淺嘗。（被訪者提供）

凡橘類科植物的核，在中醫角度也有藥用，橙核帶溫，味辛，入肝經，多用作止痛和疏肝利氣，潘醫師說部分男士們有疝氣如睪丸疼痛、下腹部脹痛，使用橘核紓緩效果不俗。在臨床上，橘核配伍其他中藥可治療婦科病包括子宮肌瘤及朱古力瘤，可行氣散熱，惟使用前必須諮詢中醫師。

鹽燉橙止咳視乎體質

坊間指鹽燉橙可紓緩咳嗽，究竟有無根據？潘醫師為大家解謎：「燉橙是民間偏方，在古代藥典中並無記載。中醫角度分析燉橙，將橙以熱力加工炮製，曬乾的橙片以及加鹽在原個橙中去燉，可把水果中的寒性濕性帶走，有利咽喉止咳功效。」

惟要留意咳嗽有不同類型，如風寒咳嗽、風熱或燥熱咳嗽，若咳嗽或感冒屬少痰、喉嚨乾、口苦、流鼻血、鼻乾等燥熱性咳嗽，鹽燉橙是適合。相反如是寒咳，怕冷、喉嚨痕、脾胃欠佳便溏，便不宜服食燉橙，會有反效果。如大眾不知自己屬哪種咳嗽，宜先諮詢中醫師意見。

▲ 潘醫師說從中醫角度，不建議橙凍冰冰的吃，橙肉或橙皮沖泡茶水或入饌，更能發揮功效。（iStock

3款香橙入饌食療茶飲

橙乾片

製法

1. 將焗爐預熱至攝氏65度。

2. 清洗鮮橙，然後切成相同厚度的橙片，每片約1/8吋至1/4吋。

3. 以廚房紙將橙片上多餘水份盡量吸乾。

4. 將烘焙紙鋪在焗盤上，單層排列橙片在烘焙紙上，烤焗烘乾3小時。

5. 3小時後，將橙乾片反面，繼續烤焗3小時或待橙乾片乾後取出。橙乾片應可彎曲而不會溢出果汁。

▲ 橙調和秘方（被訪者提供）

橙調和秘方（6人分量）

材料：橙乾片9片、生薏米及熟薏米各20克、淮山45克、白扁豆45克、茯苓40克、山楂25克、普洱茶葉適量、冰糖適量。

製法

1. 洗淨所有材料，瀝乾備用。

2. 將橙乾片、生、熟薏米、淮山、白扁豆、茯苓放入煲中，加入12碗水（約2,400毫升）以中火煲45分鐘。

4. 加入山楂及冰糖再煮25分鐘。

5. 最後加入普洱茶葉煮5分鐘，隔渣後倒出茶飲即可。

作用：此茶有健脾化濕效果，適合脾胃濕重之士飲用，如易感疲累、大便稀爛、無胃口胃脹者。山楂有活血作用，生熟薏米性質滑利，此茶孕婦不宜。

▲ 潤肺止咳水果湯（被訪者提供）

潤肺止咳水果湯

材料：鮮橙（帶皮）1個、龍脷葉12克、枇杷葉12克、羅漢果半個、無花果3至5個、南杏及北杏各12克、雪梨（帶皮）2個、白蘿蔔（帶皮）半個及瘦肉400克。

製法

1. 將所有材料洗淨，雪梨、鮮橙和白蘿蔔切塊。

2. 瘦肉洗淨，加入適當份量清水，開火煮滾約5分鐘，瘦肉汆水後備用。

3. 於大煲中加入6-8碗水 （約2,000毫升），再加入所有材料，中火煮45分鐘即可。

作用：有潤肺、止咳及平喘作用。此湯中性偏涼，虛寒咳嗽者飲用時宜加入生薑。

記者：周美好