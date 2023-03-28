【警員盜竊】涉巴士偷乘客背包兼盜用八達通　26歲休班警提堂准保釋候訊

▲ 涉巴士偷乘客背包兼盜用八達通，26歲休班警提堂准保釋候訊。（資料圖片）

26歲男警涉於巴士上順手牽羊，撿走一名男乘客遺下的背囊，男乘客最後在馬路邊的花槽尋回背囊，內裏的手提電腦、平板電腦、八達通卡等財物不翼而飛。涉案男警被控5項盜竊罪，案件今（28日）在屯門裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至5月23日再訊，待辯方索取文件及給予法律意見。

被告黎柏鴻（26歲），沒有報稱職業，被控於2022年11月26日，在屯門市廣場外的城巴N969車廂內偷竊龍姓事主的財產，即1個黑色背囊內載有1個Airpod Pro充電器、1個銀包、港幣900元、1張香港身份證、3張信用卡、1張銀行卡、2張會員卡、1張住戶證、3張八達通卡、1部手提電腦、1部iPad Air連巧控鍵盤、1部Switch、1盒黑色口罩、1個充電器，2條充電線，1個卡套及一疊事主的卡片，總值27,401元。被告另被控於同日及11月28日，盜竊事主的4張八達通卡內合共778.8港元餘額。

被告暫毋須答辯，准以2000元保釋。案件押後至5月再訊，待辯方索取文件及給予法律意見。

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記者：陳曉欣