【著數優惠】滙豐一連6日派兩餸飯券（附詳情）

▲ 滙豐宣傳車一連5日派兩餸飯券。（滙豐提供）

近年各區都有不少兩餸飯店，往往大排長龍，近日內地團都有食兩餸飯，相當有話題性。 滙豐銀行早前推出理財FinFit研究，明日（29日）起，一連6日在銅鑼灣及中環的宣傳車，推出請食兩餸飯活動。

早前公布FinFit研究並為「滙豐FinFit月」 揭開序幕後，明日將舉行「滙豐FinFit請你食兩餸飯」活動，透過滙豐宣傳車 「FinFit號」於不同地方送出兩餸飯券。

只要見到FinFit號，立即打卡，上載帖文或限時動態到個人社交平台並hashtag #滙豐FinFit及追蹤HSBC Facebook 同Instagram 專頁，即可獲FinFit兩餸飯券一張，數量有限，送完即止。

市民憑飯券由3月29日至4月18日期間，於添飯餸This This Rice（只限上環分店﹔蘇杭街1號）的營業時間內出示換領券，即可免費換領兩餸飯一個。兩餸飯只包兩餸，如需加餸需補差價，每款餸加8元。

滙豐最新的FinFit研究顯示，財政非常健康人士平均持有4種投資及保險產品，相對財政不健康的群組只得1.6 種。而近年的兩餸飯與財政健康有共通點，就是飲食同理財一樣要靈活多變、多元均衡，透過宣傳車派飯券活動，提高市民對理財健康的意識。

「滙豐FinFit請你食兩餸飯」活動詳情

日期及地點：

3月29日（三）銅鑼灣記利佐治街（名店坊外）

3月30日（四）中環皇后大道中（中環中心對面）

3月31日（五）中環租庇利街（中環街市對出）

4月1日（六）銅鑼灣百德新街（銅鑼灣名珠城對出）

4月3日（一）中環皇后大道中（中環中心對面）

4月4日（二）中環租庇利街（中環街市對出）

時間：

平日 - 上午11時30分至下午2時30分

週末 - 下午3時至6時

玩法：

1. 見到FinFit號，立即打卡

2. 上載 Facebook 或 IG 帖文或限時動態，並hashtag #滙豐FinFit

3. 追蹤HSBC HK Facebook 同Instagram 專頁

4. 即獲兩餸飯換領券一張，數量有限，送完即止。



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責任編輯：吳雋妍