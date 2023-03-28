【兩性關係】嫌老婆無法生育出軌成功令小三懷孕 人夫欲帶私生子回家謊稱領養　

台灣一名男子在網上發貼，稱與妻子努力「造人」一段日子，惟老婆仍未懷孕，他求子心切，終瞞着老婆出軌，近日小三成功懷孕，他欲待孩子長大些就接回家，向老婆謊稱領養回來。惟他擔心小三會不甘心，若老婆不接受也只能離婚。

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該名人夫近日在Dcard討論區，以「#討論 小三懷孕讓我終於鬆了一口氣…」為題發文指出，稱和老婆努力「造人」很久，但都無法懷孕，眼見身邊朋友們的孩子陸續讀幼稚園，讓他倍感壓力，「老婆似乎對於生不出來這件事不太感到在意」。

求子心切的他，終瞞着老婆出軌，近日獲悉小三懷孕，「雖然道德上有瑕疵，但總算是不用讓我再繼續擔心小孩的事情」。他計劃定時給小三和孩子生活費，等到孩子長大些就接回家，向老婆謊稱是領養孩子。

該名人夫稱，「現在只擔心小三不甘心，如果真的要選也勢必會選小孩的生母扶正，如果老婆真的不能接受，也只能離婚了」。他奉勸網民，「結婚前該做的檢查千萬不要省」，大意是指與老婆沒做婚前檢查，不知對方難孕或不育，「雖然這樣道德上有很大的瑕疵，但我也真的沒什麼辦法了，既來之則安之」。

貼文一出引起網民熱議，大批網民直斥渣男，「現說不定老婆不在意生不出來是因為她知道不是她的問題，而小三懷孕了也不見得是你的孩子,請問你，驗DNA了嗎？」、「是不是要先確定小三懷的是你的種？老婆生不出來，老婆卻檢查發現是老公的問題，結果小三懷了老公的孩子，老公把小三帶回家，最後老公把財產一半給了老婆，老婆送他一個大禮：你的精子量太少了無法生育，不只臉綠了頭上也一大片草原」；因樓主價值觀扭曲，部分網民質疑是創作文。

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責任編輯︰王明芳