大洋郵輪×捷旅旅遊 盡享優先預訂優惠 「海濱號」全面翻新提升奢華體驗

旅遊業逐步復甦，不少人選擇乘搭郵輪出行，輕鬆寫意享受海上假期。大洋郵輪以滋味餐饗和獨特航綫譽滿全球，旗下豪華郵輪每艘素以頂級海上美饌及多姿多彩的目的地著稱，精心設計的航程涵蓋超過600個熱門及精品港口，位置遍布七大洲過百個國家。Jetour捷旅是香港首屈一指的高端旅遊體驗品牌，作為本港領導郵輪業的要員之一，代理超過25個郵輪品牌，致力打造郵輪之旅成為獨一無二的藝術珍品。

推優先預訂優惠 飽覽異國情調

由2023年3月21日至4月4日，大洋郵輪聯乘捷旅旅遊推出優先提早預訂優惠，賓客可以超值價格預訂各精選航綫，包括希臘、歐洲各國、美國、中東、北非等，參加船上豐富的節目及享用各種設施，享受大洋郵輪上頂級的服務。

作為大洋郵輪旗下最新翻新成員，海濱號（Riviera）全長239米，可載客1,238人，當中加入名師設計元素，所有客艙和套房都設有專門訂製和新穎的家具，以及木飾面的配備，浴室則以意大利雲石、色調和諧的訂制布藝面料設計而成，每個空間皆洋溢時尚別致且溫馨舒適的現代氣息，其禮賓樓層陽台客艙及陽台客艙，面積為291平方呎（27平方米），為賓客帶來奢華住宅的舒適享受之餘，到處亦彰顯極具特色的設計。

▲ 海濱號已於2022年全面翻新，精心的設計為賓客帶來家的感覺。

設計煥然一新 打造豪華舒適風格

除了精心設計的房間，海濱號特意在公共空間鋪上豪華的新地毯並配以皮革扶手椅，如主餐室（The Grand Dining Room）設有柔軟皮革扶手椅、閃閃發光的吊燈和毛絨地毯、設計優雅的休息室、酒吧和奢華的餐飲場所，全新小餐館更提供一系列柴火烤焗的薄餅、美味多汁的烤意大利特色菜餚、沙律和甜品等由各多位知名大廚烹調的特色美食，驚艷味蕾同時將社交和享樂時光提升到另一層次。

此外，大洋郵輪其他郵輪遠洋號（Marina）、憲章號（Regatta）、勳章號（Insignia）及海洋號（Nautica）亦將提供獨特航程如中東、阿拉斯加、北歐及亞洲等受歡迎和特色的港口，親眼目睹最優美和最偏遠的景色，展開豐富迷人的海上航程。

▲ 海濱號採用典雅堂皇的設計風格。

感受中東北非異國情調 法國紅酒鄉經典滋味

其中在5至6月推介的特色航程包括5月30日啟航的20晚航遊中東、北非之旅，旅客從阿聯酋杜拜登上去年翻新的海洋號（Nautica），遊歷中東及埃及感受異國風情，再經蘇伊士運河前往以色列，細看恒古悠遠的世紀景緻，然後途經馬爾他法勒他，再以西班牙巴塞隆拿作為旅程終點。

▲ 希臘愛琴海風情馳譽於世，島上隨處可見藍白小屋、白色風車、鐘樓教堂、藍頂小屋等。

▲ 乘搭郵輪暢遊波斯灣阿聯酋及阿曼，體驗富豪國度的奢華，體驗別樹一幟。

至於鐘情法式風情的旅客，則可選擇6月1日啟航的10 晚歐洲法國之旅，在英國修咸頓登上海洋號，暢遊多個法國著名景點，包括巴黎的勒哈佛爾、聖馬洛、布雷斯特、南特，到達紅酒故鄉波爾多，郵輪將停泊一晚，旅客可盡情體驗酒鄉風貌，品嘗極品佳釀，整趟旅程會經西班牙返回英國作結。

所有登船旅客均可免費享用大洋郵輪上各種美食及娛樂設施，提供個性化和精益求精的服務，令賓客享受私密豪華的非凡。

▲ 大洋郵輪向來以滋味餐饗著稱，旅客可免費品嘗各國佳餚，感受全新餐飲體驗。

2023年焦點行程

----海濱號 Riviera 12晚北歐之旅----

丹麥（哥本哈根）／凱隆堡、德國（瓦爾內明德．柏林）、瑞典（哥德堡）、挪威（奧斯陸）／克里斯蒂安桑、英國（提伯利）、法國（勒哈佛爾）、比利時（澤布呂赫）、荷蘭（阿姆斯特丹）

啟航日期：2023年9月14日

價錢HK$15,498起（海景露台房）

----海濱號 Riviera 10晚地中海之旅----

西班牙（巴塞隆拿）、西班牙（帕爾瑪）、法國（普羅旺斯．馬賽）、法國（濱海自由城．尼斯）、意大利（奇維塔韋基亞．羅馬）、意大利（蘇連多／卡普里島）、意大利（敘拉古）、希臘（卡瓦拉／腓立比）、土耳其（伊斯坦堡）

啟航日期：2023年11月19日

價錢HK$8,798起（海景露台房）

查詢：捷旅旅遊

電話：3180 9966

WhatsApp：9013 7875

想獲取非凡優惠及了解大洋郵輪假期的詳情，請即到以下連結報名參加講座。

旅遊講座題目：大洋郵輪非凡優惠 優先預訂航程推介會

日期及時間：

1）2023年3月31日，6:30pm-7:30pm

2）2023年4月1日，10:30am-11:30am

地址：尖沙咀廣東道28號力寶太陽廣場10樓1004-1006室

報名：https://tinyurl.com/56ab83va

（資料由捷旅旅遊提供）