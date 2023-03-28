【停一停•心呼吸】梁詠琪舊創傷導演焦慮　Gigi：原來家人最能幫我帶到當下

▲ 梁詠琪分享透過「呼吸練習」平復情緒。

由常霖法師成立的「心呼吸」慈善團體，找來梁詠琪(Gigi)演繹由倫永亮(Anthony)創作的主題曲〈停一停•心呼吸〉，日前三人齊齊接受TOPick訪問。

於錄歌、拍攝MV和歌曲發表三大階段裡，梁詠琪均有著不同的體會，前年Gigi為主題曲錄音時，純粹感覺歌曲旋律平靜，歌詞「簡單得來又直接」，她說：「起初都擔心是否太平淡，但法師話愈平靜愈好，而我亦很乎合那狀態。」

梁詠琪倫永亮唱作新歌《停一停•心呼吸》 Gigi：情緒平復對處理事有幫助

▲ 常霖法師跟梁詠琪和倫永亮齊齊受訪。（陳慧安攝）

梁詠琪：首歌原來唱給自己聽

及至去年於中環拍攝MV，當時疫情已持續兩年，Gigi坦言焦慮比前嚴重，「因為開始重拾工作，要離家往外地一段長時間，而這首歌幫忙到我，提醒我要多做深呼吸練習。直至今年歌曲發表，我的生活狀態又改變了，發現首歌原來是唱給自己聽。」

卸下華衣濃妝，Gigi也是普通人，「我也容易被生活瑣事引致焦慮和抑鬱，原來首歌提醒了我，周遭充斥著創傷抑鬱或困惑，所以要好好裝備迎接挑戰。」

Anthony謂原本歌曲節奏澎湃，最後在法師建議下，改為結他伴奏版，他說：「起初感覺太靜，錄音時想再加多一點點，最終發現原來不需太刻意，正如人生不需執著。」

▲ （陳慧安攝）

學習打坐不容易

常霖法師謂邀請三人合作時，前設是他們要學習靜坐，他說：「若他們沒有練習，是做不到那效果出來，亦藉此鼓勵他們多練習。」對Gigi這初學者來說不容易，她說：「人腦內總有很多雜念，即使沒有事情發生，坐下來又會想想一陣吃甚麼。起初短短五分鐘已感覺很久，慢慢練習便發現心很快平靜下來。」

Anthony兩年前開始打坐，笑言可減退吃宵夜意慾，他說：「每日練習一點點，到了一個境界或會有很多體會。」

常霖法師謂透過呼吸練習可提升覺察力，他說：「當有情緒湧現時，只要停一停專注呼吸，事情已解決一半，因為不會衝動下去，但是很多人也停不到，只因覺察力不夠。若持之以恆練習，當情緒湧現時會懂得釋放，並非壓抑或趕走它。」

舊創傷泛起焦慮情緒

Gigi謂經常被過去事情牽動情緒或者擔憂將來，從而忘記當下，她分享近日的體驗：「原來要覺察當下並非易事，記得某次聚會跟朋友做一些很簡單又傻的事，那刻感覺朋友將我由煩惱當中帶回當下，那一刻好感動，朋友幫我帶回快樂的當下。」

近日因著某些事，令Gigi觸及一些舊創傷和抑鬱情緒，訪談前一天找來常霖法師傾足三小時。

常霖說：「她說過去廿多年面對不實報導，只會不理會或多想，這樣只會將心裡『垃圾』沉澱，當累積至某個點時，受少許剌瀲就翻出來，最近Gigi就是這樣，那感覺幾難受，但我恭喜她可趁機拿走『垃圾』」Gigi說：「我也想消除一些創傷和抑鬱，不過我未做到，但一定會努力。」

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心情紊亂

雖說Gigi身邊有閨蜜楊采妮和李心潔助解憂，常霖謂她忽略了丈夫的扶持，他說：「她不需要向外求。」

身旁的Gigi認同兼說：「我被往昔事情和創傷所牽動，整個人神遊不知去了那裡，或者對未來有著擔憂，我已忘記了當下。其實我有我的家庭，包括丈夫和小孩，他們就是最好的人幫我帶回平靜的當下，忽略了最好當下就在身邊。」

心結未能解開，正處紊亂思緒的Gigi自覺未有資格做「心呼吸大使」，惟李心潔開導了她，她說：「心潔問我『知不知為何大師找你做大使？』，我說或許是形象附合他們的要求，她說當然不是吧，只因我是一個凡人，其實我也有軟弱時侯，人未到死一刻，每天也在鍛鍊中。」

▲ 倫永亮於疫情後學懂珍惜。（陳慧安攝）

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3年疫情令大眾生活起重大變化，Anthony謂疫情令娛樂事業停擺，令他感到失落，當去年重投音樂工作時，他感慨非常。

他說：「我好感恩，能夠做歌手兼開音樂會是人上人的一件事，那刻我懂得珍惜，感恩自己所擁有。」Anthony連心境也轉變，完騷後不再有失落感，「因為已經過去，別回望覺得自已唱得差，是修身上一大進步。」

疫情下學習做父母

至於疫情令Gigi有所反思，她說：「除了愛護家庭和照顧好健康外，會反思人類要怎麼保護地球，從而思考如何給予女兒多點愛。從前歌舞昇平時不會想這些，只會想如何宣傳唱片等等，現在我想學習的東西也多了。」

疫情期間母女困在家近一個月，Gigi努力上網搜尋親子活動，「比平時更忙碌，反而令我不會胡思亂想，慶幸有家庭令我專注下來。疫情下最大得著是陪伴，經常說父母對子女陪伴很重要，慶幸女兒在最需要陪伴的階段，剛巧可以24小時待在身邊，對父母而言是一種鍛鍊，變得更有耐性，相信任何一個親子班也不及疫情給予的學習，讓我培養了做父母的智慧。」

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記者：游艾維

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