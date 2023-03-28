【CHILL CLUB】AK對入圍男歌手獎感驚訝　陳蕾+洪嘉豪齊「睇好」MC？

▲ 《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》記招

ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》於今日（3月28日）下午舉行記招，今年用音樂風格來分4項歌曲獎，又會頒發個人獎項、Genre of The Year大獎。

MIRROR的江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）與陳蕾（豹哥）、洪嘉豪有份現身記招，各人均獲不少粉絲到場支持，眾人在記招過後接受TOPick訪問，談及《CHILL CLUB推介榜》頒獎禮之餘，也提到近況。

12子一同現身頒獎禮？

MIRROR的正副隊長Lokman、AK一同現身，成為MIRROR的代表，Lokman說：「頒獎禮當天，如無意外的話應該是齊人的。」

AK有份入圍「CHILL CLUB年度男歌手」，他直言：「梗係無信心，我上年無咩出歌，歌又無上榜，睇到提名有我都嚇一嚇。」他指對組合獎較有信心，又指希望MIRROR在今年有好成績。

Lokman說：「競爭大咗，大家就再努力，歌又再好聽啲，香港樂壇又再上一步，咁就最好」。AK、Lokman同指有一首新團歌在準備當中，也會有Fans Meeting。另外，他們又指很難就成員在MV中出現的秒數作計算。

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AK：Ian無唔開心

Ian早前被「彈鐘」，未有擔任JJ（林俊傑）演唱會嘉賓演唱會主辦方回應指：「由於與MIRROR方面溝通上出現問題，所以取消相關演出環節。」

AK被問到此事，他指事件事實如JJ演唱會監製的聲明，又指Ian是沒有感到不開心，也期待下一次準備得更好後與JJ合作，Lokman笑指最傷心的是AK，因為AK帶了唱片到場，打算取簽名，結果未可看到JJ。

另外，「大表哥」Stanley（邱士縉）貼出與Ian、AK（江𤒹生）、Lokman（楊樂文）、Jeremy（李駿傑）、Tiger（邱傲然）及Alton（王智德）在中環海濱外的合照，並留言「要記念吓」，Ian轉發帖文更寫道「記低」，令人揣測諷刺「嘉賓風波」。

AK作出解釋：「Stanley係想講難得有呢一個組合去打邊爐，好少可有呢一個組合。」

陳蕾：MC攞實開心過嘉豪攞

洪嘉豪認為《CHILL CLUB推介榜》頒禮禮在今年以歌曲類別來劃分獎項，是一件新鮮事。

豹哥、嘉豪同樣指會為MC張天賦奪獎而感高興，豹哥笑稱：「MC攞實開心過嘉豪攞。」問到會如何拉票時，嘉豪指最重要是陳蕾、MC有獎。

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嘉豪因一條問題感受傷

談到豹哥是《全民造星V》的導師之一，嘉豪指自己最近被豹哥問：「你驚唔佢哋對你有威脅啊？」，他直言自己是「好hurt」，豹哥就請他要多賺錢、多寫藍調的歌。

豹哥指，《全民造星V》的參加者會很認真地聽她說話，笑言自己很久沒有受人尊重，而《造星V》參加者會稱她做「陳老師」。

記者：陳淑霖

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