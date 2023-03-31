【lastday】打工仔lastday用袋拎走茶水間零食　網民：好彩你唔係銀行返工

▲ 新加坡一名男子被解僱的最後一日竟然帶了一個大布袋回公司，打包走公司茶水間的大量零食。

平常看電視劇見被裁員者，都是垂頭喪氣地抱住一個紙箱離開，但原來現實生活中可以表現大不同。新加坡一名男子日前上載一段影片，透露被解僱的最後一日竟然帶了一個大布袋回公司，打包的內容不是私人物品或是什麼，而是公司茶水間的大量零食。影片曝光後得到近20萬人次的瀏覽，超過8,000個讚好，引起熱烈討論。

最新影片推介︰

綜合新加坡媒報導，該名男子名拉里（Larry）在名「Indeed」的公司工作並擔任軟體工程師一職。Indeed 早前宣佈全球炒人約2千個職位，而拉里便是其中一位。

在最後的上班日，拉里回到公司如常地收執自己的個人物品。從拉里的自拍影片中，他不但沒有表示得悶悶不樂，反而還展現笑容在公司標誌前拍照留念。此外，他也「大方」地展露出他在公司茶水間收獲的大量「戰利品」，有朱古力、餅乾、杯面、薯片等，塞滿一大袋。

有不少的網友留言認為拉里太貪心，是不誠實的行為，有人更調侃地道，「還好你不是在銀行工作。」；也有網友認為他把影片公開會影響自己的聲譽，很有可能影響到將來找工作。

雖然當中有不少批評的聲音，但拉里心情似乎不受影響。他其後發佈另外一個視頻，表示其母親已經知悉自己被解僱的事，但她沒有表現得很驚訝。對於前路如何﹑會做什麼事，拉里說：「我現在變成抖音客，我會拍視頻然後放在網上。」

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責任編輯︰陳珈希