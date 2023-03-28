【搶劫判囚】涉糾黨街頭9次搶劫涉款逾200萬　8人判囚48至61個月

▲ 8名男子涉9宗搶劫案，今於高等法院被判監48至61個月。資料圖片

9名14至30歲男子涉於2019年11月至2020年2月期間，分別糾黨多次於街頭、油站、遊戲機中心及麻雀館搶劫，其中兩人攜帶現金共170萬元於途中被劫，9人共涉9宗劫案，涉劫去款項逾201萬。9人早前於高等法院承認搶劫及企圖搶劫共10罪，其中8人今(28日)被判監48至61個月，餘下20歲男被告還押至4月14日，以候勞教及教導所報告後始判刑。

9名被告莊展鏜(19歲)、方梓諾(22歲)、李懿熙(19歲)、周志豪(33歲)、沈穎隆(前稱沈伊濼)(20歲)、鄭朗晞(22歲)、湯志傑(19歲)，以上均為現時年齡，以及案發時兩名未成年被告，9人分別承認共8項搶劫及2項企圖搶劫罪，涉及共9宗事件，被劫金額共逾201萬元。案發於2019年11月27日至2020年2月11日期間，被告當時介乎14至30歲。

案情指，案發地點分布於尖沙咀、大埔、天水圍及長沙灣，被告每次均數人糾黨行事。其中兩案發生於2019年11月27日及12月30日，當時李姓男事主及朱姓女事主分別攜同120萬及150萬元現金，前往尖沙咀亞士厘道漢口中心擬交予友人作裝修生意購買材料用，當兩人到達時，朱遭3名蒙面男搶去載有現金的袋，男事主則力保不失，3人事後逃去無蹤。

李姓男事主於同年12月30日，攜同載有50萬現金到漢口中心，擬交給友人作生意用，當李下車後遭3人截劫，其中1人持牛肉刀，雙方糾纏期間李手指被割傷，並被搶劫50萬元，兩案所涉共170萬元至今仍未被起回。

其餘3宗劫案發生於油站、兩宗發生於遊戲機中心及1宗發生於麻雀館，部份案件涉及被告持牛肉刀及鐵筆，被告掠去職員及僱客財物後離去。被告於警誡下均稱由他人招攬，事成後獲酬數千至數萬元，並已悉數花光。

另1宗企圖搶劫事件則涉及56歲女子於大埔溜狗時，遭4名男子截劫，女子大驚高呼救命及拔足逃走，被途人發現，4男事敗逃脫，從閉路電視片段顯示，當時事主被5名男子追截，其中1人正揮舞利刀。

法官判刑時引述被告求情指，各人均稱由他人招攬，並非案件主腦，案發時部份被告為學生或已輟學，因無知或受朋輩影響及受金錢誘惑而犯案。

法官指搶劫案均涉私人或商業處所，且涉及多人行事，部份涉及使用武器指嚇事主，屬加刑因素。法官考慮到部份被告曾向警方提供協助，並於另案中作供作證，故酌情減刑，就8名被告判監4年至5年1個月。至於涉及企圖搶劫的被告沈穎隆，法官則先索取教導所及勞教中心報告，押後至4月14日判刑。

最新影片推介︰

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧