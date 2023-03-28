【CHILL CLUB】歌曲獎以音樂風格劃分　新設Genre of The Year引入專業評審制度

▲ 歌手與出席嘉賓大合照

ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》將於5月7日（星期日）假亞洲國際博覽館10號展館隆重舉行。

主題口號為「人人樂壇 音樂第一」，寓意樂壇需要集合所有人的力量推動發展，無論是作歌、寫歌、出歌、唱歌，甚至是聽歌的人，都是樂壇的一份子。

ViuTV在今日（3月28日）舉行記者會，率先公布本年度頒獎禮詳情及入圍名單，歌手到場支持，吸引不少樂迷圍觀，現場亦有粉絲為偶像應援，場面墟冚。

出席《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》記者會歌手包括：謝安琪、許廷鏗、陳蕾、洪嘉豪、蘇麗珊、陳健安、梁釗峰、雲浩影（Cloud）、陳柏宇、泳兒、顧定軒、ToNick、ERROR的吳保錡、P1X3L（Phoebus、Marco）、MIRROR（楊樂文、江𤒹生）、COLLAR (CANDY、GAO、SUMLING、WINKA、DAY)。

▲ 「CHILL CLUB年度組合」入圍歌手合照

以歌曲風格劃分獎項

《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》共設立16個項目的獎項，當中包括4項歌曲獎、7項個人獎、4項幕後獎及「Genre of The Year」大獎。

其中歌曲獎有別於以往採用「十大歌曲」形式頒獎，今次首次以歌曲的音樂風格劃分獎項，分別設立「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」、「CHILL CLUB年度搖滾歌曲獎」、「CHILL CLUB年度節奏藍調歌曲獎」及「CHILL CLUB年度另類歌曲獎」，希望鼓勵本地音樂同業製作不同曲風的作品，同時為樂迷提供更多元化的音樂選擇。

▲ MIRROR正副隊長楊樂文、江𤒹生。

組專業評審團

而「Genre of The Year」則由一個本地及海外專業音樂人組成的評審團，以一人一票形式，透過以上4項歌曲獎的得獎作品，選出整體擁有最優秀製作水平及音樂質素的Genre (音樂風格)，成為此大獎得主。

評審團陣容鼎盛，包括：潘源良、黃志淙、徐繼宗、hirsk、黃宣、張簡君偉、朱敬然、TOMOKO IDA、木村正和、Alawn及Alex Psaroudakis。

入圍名單及投票請按此

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