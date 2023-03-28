【國民教育】文化研究院與騰訊推互動遊戲「雲遊長城」　教導中小學生「民族堅毅精神」及長城「國安特色」

▲ 中國文化研究院與騰訊基金今日（28日）宣布，成功從內地引進數碼平台「雲遊長城」香港版。（左二）香港津貼中學議會主席兼九龍真光中學校長李伊瑩，（右三）中國文化研究院院長邱逸，（右二）香港資助小學校長會主席兼寶覺小學校長鍾麗金，（右一）香港電腦教育學會主席兼香港真光書院副校長朱嘉添。（梁凱婷攝）

中國文化研究院與騰訊基金今日（28日）宣布，成功從內地引進數碼平台「雲遊長城」香港版，透過互動遊戲教導本港中小學生，在戰爭中學習民族堅毅精神及了解長城的國安特色。玩家可化身「長城修葺員」學習中華文化及保育，從360度觀賞早、午、晚不同時分的長城面貌。有學生率先試玩遊戲，稱讚畫面真實，廣東話語音功能更有助學生投入遊戲，亦有校長預料可配合初中中史科使用。

「雲遊長城」屬沉浸體驗式遊戲，玩家可化身「長城修葺員」，以互動形式完成5個修復長城的任務，從中體驗修繕工作。中國文化研究院院長邱逸指，現場未必能夠從360度觀賞到長城的面貌，玩家可藉遊戲平台了解到長城的保安、國安及保育特色，當中亦附有圖解講述當年長城如何防衛外敵及其建築特色，期望「教導學生於融和及戰爭中，學習民族堅毅的精神」。

香港資助小學校長會主席兼寶覺小學校長鍾麗金亦形容遊戲為「讓學生感受到長城魅力的深度遊及難得體驗」，可讓他們看到早上、中午及夜晚不同時分的長城面貌，並配以音樂及禪鳴，照顧學生全方位感受。她又指，遊戲屬「很好的公民教育」，顯示出長城的歷史及保育重要性，為學界提供「推廣及學習中華文化的點子」。

香港電腦教育學會主席兼香港真光書院副校長朱嘉添指，遊戲以科技元素教授歷史，具互動性及趣味，又以「任務形式」進行，並非單是遊覽長城，當中的「解難及過關元素」迎合現今學生興趣，吸引他們投入遊戲，有效從中推廣國民教育。

騰訊遊戲團隊利用激光掃描和照片建模技術還原長城的細節，精準測量長城的結構、地形及空間等多項數據，再結合逾5萬張高清照片，將畫面推進至三維高清解像。教大歷史教育系5年級生黃家裕率先試玩遊戲，表示畫面真實，能夠渲染學生，形容為「毫米級精細」，讓他「好像置身現場，化成長城修葺員，到達喜峰口」，更令他「回想起長城的畫面及走過的路」，稱「感受極深」。他又指，當中設有廣東話語音功能，配合繁體說明文字，有助學生投入遊戲。

香港津貼中學議會主席兼九龍真光中學校長李伊瑩預料，可在初中中國歴史科的課堂活動中加入遊戲，當講解長城防衛功能及歷史背景時，讓學生在課堂上試玩，並配合老師指導，商討具討論價值的議題，如保育建議及修繕長城真實面對的困難等，更可鼓勵學生於課後再進行遊戲，重溫內容。

朱嘉添亦指，「實地考察及虛擬學習可以互相補足」，並解釋學習有分「事前」及「事後」，若在實地考察前加入虛擬學習如體驗遊戲，有助學生掌握有關概念，提升學習效能，避免受到現場天氣及秩序影響。

院方亦宣布於6月中旬推出有關輔助教學資源，如配合遊戲的問答平台及為中小學編寫的自學小冊子，增加學生對歷史的了解及文化知識，並推動本港結合科技及教育的教學模式。

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記者：梁凱婷



