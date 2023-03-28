【一代巨星】張國榮紀念展61件珍藏　紅色高跟鞋白色羽毛衫首展出

▲ 「繼續寵愛・張國榮紀念展」將於3月29日至10月9日在香港文化博物館舉行。（林宇翔攝）

為紀念一代巨星張國榮逝世20週年，香港文化博物館舉辦「繼續寵愛・張國榮紀念展」開幕儀式，展覽將於3月29日至10月9日在香港文化博物館舉行。由張國榮三位生前摯友——陳淑芬、張叔平及夏永康擔任客席策展人，透過其經典舞台服飾、舊照片、唱片、影視作品、歌影視獎項及私人珍藏等，展示及回顧他在音樂、電影等方面的傑出成就及其對流行文化的影響。館方特別鳴謝唐鶴德分享張國榮的私人珍藏。

香港文化博物館總館長林國輝表示，此次在陳淑芬、張叔平及夏永康三位哥哥生前的密友籌辦此次展覽，在懷念哥哥的同時，更加了解他的演藝生涯、里程碑及重要成就，以及他對香港流行文化的影響。林指，展覽明日（29日）對公眾開放，直至10月9日，預計前來參觀的遊客達10萬人。

香港文化博物館一級助理館長（歷史／民俗）周志廉表示，今次紀念展整個概念主要由張叔平設計，耗時五個月左右，以「唯愛與思念，可穿越時空」為主題，利用哥哥最喜歡的紅、白色化作時光隧道，帶大家重溫他的作品及珍藏；而展覽中的影像和音樂，則由夏永康操刀製。作此次的展品共有61件，包括唱片、服裝、以及哥哥曾獲得獎座等。

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周續指，此次以「寵愛」為主題的展覽，主要是表現三位客席策展人作為「鐵三角」的視角以及對哥哥的連結，他們挑選的展品流露了在各自角度對哥哥的思念與愛，也是此次展覽的重點。此次展覽分三個區域，分別為電影電視廣告、服裝以及音樂。在電影電視部分，夏永康將哥哥所有重要影視片段以及曾經的金句剪輯成影片在展廳播放，並有陳淑芬挑選、唐鶴德提供的哥哥曾獲的獎座在展廳陳列。

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展覽的第二個部分展出由唐鶴德提供的，曾於哥哥「跨越97」演唱會登場過的紅色高跟鞋、紅色斗篷閃石西裝，以及「熱·情」演唱會曾出現的由法國設計師設計的貝殼裙褲，及白色羽毛服飾，以展現哥哥前衛大膽的時尚風格。

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在第三部分音樂區，陳列了包括《為你鍾情》《Stand up》在內的彩色黑膠唱片及卡式錄音帶。希望觀眾能夠在此次展覽中獲得不一樣的體驗。

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哥哥生前摯友及經理人陳淑芬表示，今年對於紀念哥哥來講是特別的一年，許多海外「哥」迷可能會藉此機會回到香港一起紀念他。她指，許多展品都會牽連起各種對哥哥的回憶，而希望此次的展覽能夠猶如一個時光隧道帶大家回到哥哥的世界，收獲滿滿回憶。她特別指出，過去因為擔憂服裝材質脆弱，只敢將服裝平鋪展覽；此次將哥哥演唱會的服裝做「凌空」展覽，「好似Leslie著緊件衫係度」。

而對於座落於文化博物館底下的巨大紅色紙鶴，陳淑芬解釋，哥哥逝世十週年時，「哥」迷曾於時代廣場舉行了一場大型紙鶴展，當折紙鶴的活動截止前一晚，有一隻蝴蝶飛入時代廣場，在活動現場停留了一小時，直到熄燈時才飛走，她聲音微微顫抖地說，「大家覺得好似Leslie感動返黎，好似多謝大家」。她認為，紙鶴是多年來維繫哥哥和粉絲之間的情誼。她表示，雖然時光流逝，但哥哥多年來一直在她心中。

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康樂及文化事務署署長劉明光在紀念展開幕時表示，第一屆香港流行文化節將於2023年4月揭幕，康樂及文化事務署同時會將推出一系列多元化的節目，涵蓋不同範疇和藝術形式，包括表演藝術節目、專題展覽、電影放映、教育和推廣活動等。而此次展覽是「香港流行文化節2023」前奏節目之一。

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記者：解青羽