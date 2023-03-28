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【雪卡毒】兩人於香港仔臨時魚檔購入老虎斑　即晚打邊爐後中雪卡毒

社會 19:21 2023/03/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

(資料圖片)

衞生防護中心今日（28日）表示，正調查一宗懷疑「雪卡毒」中毒個案，涉及兩名病人。兩人於上周五於香港仔魚檔購入一條黃皮老虎斑後，於即晚打邊爐，其後出現病徵並入院，確診為「雪卡毒」中毒，現時情況穩定。

受影響的61歲及64歲男子於上周五工作地點晚膳期間吃魚，約3至9小時後出現腹痛、腹瀉、頭暈、四肢麻痺、噁心和皮疹等「雪卡毒」中毒病徵。該名61歲男子於今日到基督教聯合醫院急症室求醫，確診為「雪卡毒」中毒，已經出院，現時情況穩定。初步調查顯示，涉事的魚於周五購自香港仔一魚檔。

防護中心表示，雪卡毒素食物中毒在熱帶地方並不罕見，主要與進食大珊瑚魚有關。這類大魚會吃珊瑚礁海域的小魚，而小魚則吃有毒海藻，故毒素積聚在大珊瑚魚體內，特別是內臟。

中心發言人表示，大部分雪卡毒素中毒人士都會痊癒，不會對健康帶來長遠後遺症，但攝取過多毒素可影響循環及神經系統。此外，煮食不能將毒素分解。發言人指，市民要預防雪卡毒素中毒，可以減少進食珊瑚魚，進食時避免吃頭、魚皮、內臟和魚卵，一旦出現病徵，則應及早治理。

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責任編輯：陳展棋

 


 

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