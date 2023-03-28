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【期間限定店】多啦A夢未來百貨公司下月登陸香港　逾350款日本直送限定產品開售

休閒消費 19:25 2023/03/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

多啦A夢未來百貨公司將於4月登陸香港！

多啦A夢未來百貨公司登陸香港！於2023年4月3日至4月23日期間，多啦A夢未來百貨公司降臨銅鑼灣時代廣場於2樓及5樓開設海外期間限定店。

多啦A夢立體公仔會穿上西裝、繫著紅色領結在2樓會場入口處恭迎大家，更會於5樓與大雄、靜香、胖虎、小夫、多啦美及迷你多啦A夢一同等待大家的光臨。

【日本旅遊】大阪環球影城全新主題設施登場！　哆啦A夢XR過山車+柯南推理劇本殺

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逾350款日本直送限定產品

多啦A夢未來百貨公司期間限定店將發售超過350款從日本官方直送的產品，當中包括過百款首度在海外出售的限定商品，包括公仔、家居用品、餐具、T恤、毛巾、首飾等，更有不少還原作品「神秘法寶」的商品，相信粉絲定必能在多啦A夢未來百貨公司滿載而歸！

粉絲若購物滿指定金額，即可獲贈多啦A夢未來百貨公司香港限定紀念品 (非賣品)，數量有限，送完即止，絕對值得各位珍藏！

【新加坡旅遊】新加坡多啦A夢展　打開隨意門飽覽兩大日本國寶級藝術家

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多啦A夢未來百貨公司期間限定店
地址：銅鑼灣時代廣場 2樓中庭同5樓517-519號舖
日期：4月3日至4月23日（首日開放時間為17:00）
營業時間：12:00 - 21:00

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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