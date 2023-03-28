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【兩會精神】鄭雁雄首赴政總用廣東話宣講　李家超普通話主持

政治 20:04 2023/03/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

港府今日在政府總部舉辦兩會精神座談會。（尚海龍fb圖片）

港府今日再在政府總部舉辦座談會，由特首李家超主持，並邀請中聯辦主任鄭雁雄到場分享，約180人出席，包括司局長等特區政府主要官員、行政會議成員、立法會議員、常任秘書長及部門首長等。

提三方向冀港發揮獨特地位和優勢

鄭雁雄指出，香港可把握好發揮獨特地位和優勢的三個方向路徑︰一是發揮好「一國兩制」重大優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心的地位，發展國際創科中心等新優勢，維護自由開放的營商環境，更好展示「一國兩制」無窮魅力；二是保持好法治香港重大優勢，必須堅定維護香港的普通法制度，保持香港與發達國家法律體系、市場體系相銜接；三是發展好文化多元重大優勢，聚集世界人才，堅定不移走國際化道路。

工聯會陳穎欣透露，鄭雁雄是以廣東話作報告，李家超則以普通話主持，親身示範「一國兩制」，既營造親切的學習交流環境，亦充分反映中央對香港的重視與支持，期間，鄭寄語香港要多想「一國」，而中央駐港機構則多想「兩制」。

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責任編輯：林曉君

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