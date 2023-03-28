【旅遊復甦】最遲周四起內地團食飯先訂枱　旅遊巴不得停泊路邊等客

▲ 內地團在土瓜灣一間酒樓用膳，午飯時間門外水泄不通，即使排隊甚有秩序，但居民仍感困擾。（梁偉榮攝）

內地團迫爆土瓜灣及紅磡一帶用膳問題，對當區交通及民居造成滋擾。特首李家超今早（28日）表示，旅行團涉及管理問題，業界及相關部門要做好謀劃及管理。旅監局今早亦同業界開會，已得出共識，最遲在本周四（30日）起落實相關措施，包括接待旅行團的餐廳食肆須與旅行社負責人預約食飯時間，用餐時間不少於30分鐘，而且要安排旅遊車到附近停車場等候，不得阻街。

據了解，有餐飲業人士亦有意到其他地區開設餐廳接待團客，亦有部分旅行團已分流至黃大仙及觀塘等地用膳，但相信仍要一段時間協調改善。

先預約後吃飯 用餐至少30分鐘

內地團問題再現，旅監局今日同區內酒樓負責人及接待入境團界代表會面。旅監局行政總裁方安妮會後表示，業界都認同要作出改善，已通過多個方案，最遲於本周四（30日）起推行。其中主要落實預約制度，即是旅行社負責人要向相關餐廳預約食飯時間，並按時抵達，「最好唔好遲早到退，推遲後面訂枱安排。」

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隨團導遊須配合執行，而餐廳負責人應按接待能力接受預約，每個用餐時段不少於30分鐘，「20分鐘又太趕，有時團友要去洗手間，不可能吃飽立即趕他們出去。」方安妮指，預約好時間，旅行社之間亦不會撞時間，「有些旅行團為避人潮，提早到朝早10點食飯，又真係太早；我們覺得大約早上11時至下午2時吃午飯，做好時間分配，團友都舒適啲。」

餐廳派保安維持秩序 旅遊巴不得停門外等客

近日旅監局及警方亦有到場協調，但方安妮指，餐廳已同意自行派保安協助維持秩序，此措施亦會落實，而旅遊車亦應停泊至附近停車場，以免阻塞門外道路，「團友臨走前10分鐘，導遊提醒團友去定廁所，並通知旅遊車準備駛來接團友，以免在路邊等候。」她說，有時難免有機會同一時間有團友離開及抵達，「可能一出一入，嗰3、4分鐘路面會較多人，但做好分流及排隊，其實好快散開。」

分流至其他地區餐廳 議員憂將問題蔓延

方安妮指，現時土瓜灣有2間主要接待內地團的酒樓，部分亦有分流至紅磡、黃大仙及觀塘等地，今日亦有與會的餐飲業界表示，有意到九龍灣等其他地區開設食肆，可以接待團友。她說，除了上述措施，將旅行團分流至其他地點亦是可行方法。

不過餐飲聯業協會會長黃家和認為，事件至今沒有旅客投訴安排不周，雖然有個別旅行社被安排吃兩餸飯，甚至杯麵，但相信只是其他人覺得觀感不好，但未有怠慢旅客，「團友出發前應該知悉行程及用餐安排，其實不用過份敏感。」他說，業界歡迎所有旅客來港，至於食團餐確實是因為團費較平，餐廳接受團客生意，亦是「睇餸食飯」，「若負擔得起貴少少的團費，相信旅行社有另一種安排。」

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方安妮今早在電台亦指，了解過街邊食兩餸飯事件，是年長團友無法等候用膳，因此要求提早食飯，旅行社安排團友買兩餸飯，當中不涉違規，亦無旅客投訴。至於淺水灣街頭吃杯麵，她說未能確定是否涉內地團。

九龍中立法會議員楊永杰就指，即使將旅行團分流至其他地區，只會將問題蔓延，「關鍵是量的問題，如果多了（地）點，『量』無止境入來。其實會將土瓜灣、九龍城問題延伸至其他用膳地點，這樣是否對市民、對旅客有益呢？」方安妮認為，業界亦應有創意，例如可否做高質素飯盒，安排團友到較舒適的地方用膳，值得探討。

特首李家超今早在行會前表示，本港歡迎旅客到來，現處於復常初階，業界運力及管理方面都要處理好。旅監局表示，絕不姑息影響香港旅遊聲譽的行爲；如情況並無改善，旅監局不排除採取進一步規管行動。

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記者：吳雋妍