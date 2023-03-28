【持刀恐嚇】廣華醫院洗傷口期間持刀恐嚇護士　 62歲病人涉刑事恐嚇被捕

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廣華醫院今(28日)發生一宗持刀恐嚇案。警方表示，一名年約62歲姓張病人，疑因治療問題與46歲女護士爭執。其間病人懷疑以一把長約15厘米的摺刀及以言語恐嚇護士。警方接報到場，經初步調查，病人涉嫌刑事恐嚇被捕，現正被扣留調查。案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。

廣華醫院指，當時護士正為該名62歲男病人清洗傷口，期間有人展示一柄摺刀。院方接獲護士報告後，隨即報警，警方其後在病房拘捕一名男子。

院方表示，非常關注事件，並向懷疑被恐嚇的護士致以慰問，醫院會為有需要的員工提供心理支援。廣華醫院指，對工作間暴力事件採取「零容忍」態度，強烈譴責有關人士的暴力行為，定會嚴肅跟進及全力配合警方調查。

院方強調一向十分重視員工工作期間的安全，亦有既定措施和指引，預防同事工作期間發生暴力事件。醫院會檢視及加強病房的安全措施，確保員工工作期間的安全。醫院亦呼籲病人為自身健康及公眾利益着想，應與醫護人員合作及遵從醫護人員指示。醫院亦已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。

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責任編輯：陳展棋