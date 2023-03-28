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新思維黨慶獲何俊賢贈本地雞　意外成民主黨「舊生會」

政治 22:34 2023/03/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

新思維今晚筵開20席，舉辦周年黨慶。(區綽彥攝)

新思維今晚筵開20席，舉辦周年黨慶，全部官員集體缺席，該黨主席狄志遠透露，連唯二會出席的消防處副署長黃鎮業和特首辦總經理（傳媒及協作）潘志謙，今早臨時「甩底」，說有事不能來。狄志遠致詞就強調，今晚是百分百「民間聚會」，又稱希望雙普選盡快落實，支持一國兩制，堅持弱勢權益和對話復和。

雖然黨慶沒有官員出席，但仍獲數位建制派立法會議員「捧場」，包括民建聯陳仲尼和何俊賢、經民聯陸瀚民、旅遊界姚柏良、勞聯林振昇和周小松。

黨慶獲數位建制派立法會議員「捧場」，包括何俊賢(左3)、經民聯陸瀚民(右3)、勞聯林振昇(左2)和周小松(右2)。(區綽彥攝)

本身是漁農界議員的何俊賢除了有份上台打鼓，更送出多隻本地的海南麻雞，成為晚宴的第一道菜，瑤柱貴妃雞。他指，那些雞是早上才屠宰，中午送到酒樓，希望推廣本地活雞。至於為何他會出席，他稱根據兩會精神，要有制度自信，「個個都是愛國者」，新思維提倡全面溝通，社會都要有人伸出雙手。

何俊賢有份上台打鼓。(區綽彥攝)

何俊賢希望推廣本地活雞。(區綽彥攝)

意外成為民主黨的「舊生會」

泛民方面，雖然受邀的民主黨主席羅健熙沒有出席，但晚宴卻意外地成為民主黨的「舊生會」。原來，席間有多位前或現任民主黨成員出席，包括民主黨「元老」李華明和民主黨中委吳永輝、新思維秘書長陳家偉、離島區議員郭平、屯門區議員林頌鎧、前立法會議員黃成智等，更一同合照。吳永輝和李華明都話，是個人身份出席，沒有特別向黨報備。李華明更獻唱《勝利雙手創》，助新思維籌款。

席間有多位前或現任民主黨成員出席，更一同合照。

晚宴意外地成為民主黨的「舊生會」。

 

李華明獻唱前在台上提到，希望新思維在「清一色」的立法會，令到有不太「清一色」的情況，他更點名在台下何俊賢，不用皺眉頭，「個議會就係清一色！」

李華明(右)更獻唱《勝利雙手創》，助新思維籌款。

何俊賢事後話，不認同李華明的說法，認為立法會是「五光十色」。

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撰文 : 傅流螢

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