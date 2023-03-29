【復常之路】科學委員會料今開會討論新冠疫苗復常路綫圖   世衞專家組倡高風險人士每年補打加強針

▲ (資料圖片)

世界衞生組織一個專家組昨就新冠疫苗接種復常的路綫圖舉行網上發布會，建議將人群分為高、中及低三個風險組別，其中長者、前綫醫護等高風險人士，可於對上一針疫苗接種12個月後，接種加強針；孕婦如對上一針接種是於6個月或之前，亦建議接種加強針。至於其他的組別人群，則不再推薦常規接種新冠疫苗。

據了解，本港聯合科學委員會料於今日召開會議，討論不同年齡層以及風險組別日後的疫苗接種建議，以及新冠疫苗是否納入恆常疫苗接種計劃，料是討論的焦點之一。

目前本港建議18歲以上市民可以接種最多5針新冠疫苗，至於6個月至18歲的市民，則可按其風險組別、及疫苗接種的種類，接種三至四針疫苗。本港疫苗科學委員會成員、政府專家顧問許樹昌、以及孔繁毅均認為，往後有機會需要每年恆常接種疫苗，安排類似流感針。孔繁毅早前就認為，65歲以上長者、有長期病患等，可以選擇半年後再接種加強劑，非高危人士其實每年接種一劑疫苗便足夠。

世衞免疫接種策略諮詢專家組（SAGE） 昨舉行網上新聞發布會，就疫苗接種路綫圖提出建議。世衞專家組建議將疫苗接種的級別分為高、中及低風險三級，最高風險的級別為長者、患有長期疾病及自體免疾疾病的人士、以及前綫醫護，建議每12個月接種加強針。另外，孕婦如對上一針接種是於6個月或之前，亦建議接種加強針。至於其他的組別人群，則不再推薦常規接種新冠疫苗。

免疫接種策略諮詢專家組主席Hanna Nohynek表示，雖然建議高風險人士每12個月接種一針加強針，不過當中亦可設有子組別，如為年老的長者、以及患有多重合併症，則可下調至每6個月一針。有關建議料會成為科學委員會討論疫苗接種的依據之一。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

記者 陳展棋