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【海洋公園】水上樂園春日電影節　推再玩水睇戲門票

社會 23:20 2023/03/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

海洋公園「春日good show浪接浪」。（海洋公園提供）

海洋公園又有新搞作，由4月1日起，逢星期五、六、日，推出「春日good show浪接浪」活動，遊客可購買指定套票，在水上樂園一邊玩水，一邊欣賞電影，還有攤位小遊戲、音樂和街頭表演等娛樂體驗。

海洋公園表示，期間限定的電影節將於每個星期五下午5時和7時播放賣座電影，包括《捉鬼敢死隊：魅來世界》、《逃出魔幻紀：霸氣升呢》、《怪獸與鄧不利多的秘密》等。

有別於傳統欣賞電影模式，遊客可坐在大水泡，在水中浮動看電影的清涼滋味。遊客亦可在室內浪池旁邊的沙灘椅上，一邊吃爆谷和汽水，一邊看電影。

另外，星期六、日更有音樂表演，還有遊戲攤位，更有激浪舞蹈員在每個星期六指定時間，於天海灣與湧浪灣演出「海浪狂舞」重頭戲表演。

場內還有利用可回收物料製成的敲擊樂器，遊客一家大小可以齊齊玩樂，而星期日有敲擊樂表演和環保工作坊。

現時水上樂園成人正價門票為560元，即日起至本月31日購買門票，享有復活節票價優惠，「春日祭」優惠門票成人平日234元，而適用於所有日子則為299元，使用日期至4月30日。

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記者：吳雋妍

 

 

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